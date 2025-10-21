ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପକେଟ ଉପରେ ଅଧିକ ବୋଝ ପଡ଼ିଛି। ଘରଠାରୁ ଦୂରରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସମୟରେ ନିଜ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଘରକୁ ଫେରନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ବିମାନ କମ୍ପାନିଗୁଡ଼ିକର ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି। ପାର୍ବଣ ଅପେକ୍ଷାରେ ବିମାନ କମ୍ପାନିଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ପରିମାଣରେ ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତି ଯେ, ଲୋକମାନେ ମହଙ୍ଗା ଟିକେଟ୍ କିଣିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି।
ଆଗମନ ପୂର୍ବରୁ ମନଇଚ୍ଛା ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ, ଦୀପାବଳି ପରେ ଏଠାରୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି କରି ବିମାନ କମ୍ପାନିଗୁଡ଼ିକ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଚକିତ କରୁଛନ୍ତି।
ମନ୍ତ୍ରୀ ଏୟାରଲାଇନ୍ସକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ
ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ବିମାନ ଭଡ଼ା ସୁଲଭ ରଖିବା ଏବଂ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଆରାମ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିମାନ କମ୍ପାନିଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିନାହିଁ। ବିମାନ କମ୍ପାନିମାନେ ନିଜସ୍ୱ ଇଚ୍ଛା ବଳବତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି।
ବିମାନ ଭଡ଼:
ନାଗପୁରରୁ ବାଙ୍ଗାଲୋର ୨୩ ଅକ୍ଟୋବର ୧୦,୦୦୦ – ୧୪,୯୮୧
୨୪ ଅକ୍ଟୋବର ୧୧,୭୯୧ – ୧୪,୭୮୧
୨୫ ଅକ୍ଟୋବର ୧୩,୭୦୦ – ୧୮,୬୧୫
ନାଗପୁରରୁ ପୁଣେ ୨୩ ଅକ୍ଟୋବର ୯,୦୦୦ – ୯,୩୦୫
୨୪ ଅକ୍ଟୋବର ୧୧,୬୧୫ – ୧୨,୬୬୫
୨୬ ଅକ୍ଟୋବର ୧୮,୦୦୦ – ୧୮,୮୬୦
ନାଗପୁରରୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ୨୩ ଅକ୍ଟୋବର ୧୩,୭୩୮ – ୧୪,୯୧୨
୨୪ ଅକ୍ଟୋବର ୧୪,୯୧୨ – ୧୭,୬୦୦
୨୫ ଅକ୍ଟୋବର ୧୨,୬୬୫ – ୧୪,୯୧୨
୨୬ ଅକ୍ଟୋବର ୧୨,୬୬୫ – ୧୭,୬୦୦
ନାଗପୁରରୁ ମୁମ୍ବାଇ ୨୪ ଅକ୍ଟୋବର ୮,୮୫୧ – ୧୪,୨୦୬
୨୫ ଅକ୍ଟୋବର ୮,୮୫୧ – ୧୮,୩୫୦
୨୬ ଅକ୍ଟୋବର ୧୩,୧୫୬ – ୨୧,୪୫୧
୨୭ ଅକ୍ଟୋବର ୨୧,୪୫୧
'ମୌସୁମୀ ଚାହିଦା' ନାମରେ ଲୁଟ୍
ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ବିମାନ କମ୍ପାନିଗୁଡ଼ିକ ଏହାକୁ "ମୌସୁମୀ ଚାହିଦା" ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିମାନ କମ୍ପାନି ଅନଲାଇନରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭଡା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ୧୦,୦୦୦ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ଅନ୍ୟ କିଛି ୨୧,୦୦୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ଅନେକ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ରିହାତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହା ଲାଭଦାୟକ ହେଉଥିବା ପରି ମନେ ହେଉନାହିଁ। ନାଗପୁରରୁ ମୁମ୍ବାଇ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଏବଂ ପୁଣେକୁ ସର୍ବାଧିକ ଭଡ଼ା ରହିଛି।
ପୁନରୁଦ୍ଧାର ମୂଳ ହାରର ତିନିରୁ ଚାରି ଗୁଣ
ଆଇଟି କମ୍ପାନିଗୁଡ଼ିକରେ କାମ କରୁଥିବା ଯୁବ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଦୀପାବଳିର ଦ୍ୱିତୀୟ କିମ୍ବା ତୃତୀୟ ଦିନରେ ପୁନେ, ମୁମ୍ବାଇ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏବଂ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଫେରନ୍ତି। ଏହାର ଜବାବରେ, ବିମାନ କମ୍ପାନିଗୁଡ଼ିକ ୨୩ ରୁ ୨୭ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିମାନ ଭଡ଼ା ₹୧୪,୭୮୧ ରୁ ₹୨୧,୪୫୧ କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଏହିପରି, ଦୀପାବଳି ବାହାନାରେ ବିମାନ କମ୍ପାନିଗୁଡ଼ିକ ନାଗପୁରରୁ ମୁମ୍ବାଇକୁ ମୂଳ ଦରର ତିନିରୁ ଚାରି ଗୁଣ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି।
