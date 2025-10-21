ପାଟନା: ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ଉଭୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୋଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ଅକ୍ଟୋବର ୨୩ ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ, ଜନ ସୁରାଜ ପାର୍ଟିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର(ପିକେ)ମଙ୍ଗଳବାର ପାଟନାରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିଛନ୍ତି। ସମ୍ମିଳନୀ ସମୟରେ ସେ ବିଜେପିକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ପିକେ କହିଛନ୍ତି, ବିଜେପି ଜନ ସୁରାଜକୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭୟ କରୁଛି।
ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର କହିଛନ୍ତି, ଆମର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ହଇରାଣ କରାଯାଉଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରାଯାଉଛି। ଦାନାପୁରରେ ଜନସୁରାଜ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଖିଳେଶ ଶାହଙ୍କୁ ଟିକଟ ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ନିର୍ବାଚନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ଆସି ନଥିଲେ ଏବଂ ଗାୟବ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ପରେ ତାଙ୍କୁ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ନିର୍ବାଚନ କମିସନଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବୁ।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:Uddhav targeted Govt.on diwali: ସରକାରଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ନରକାସୁର ଭଳି କରିବାକୁ କହିଲେ ଉଦ୍ଧବ
ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ନାମାଙ୍କନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ସେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ଜନସୁରାଜ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୟପ୍ରକାଶ ତିୱାରୀ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ, ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ନାମାଙ୍କନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର ମଧ୍ୟ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଫଟୋ ଦେଖାଇଥିଲେ। ଗୋପାଳଗଞ୍ଜରୁ ଜନସୁରାଜ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶଶି ଶେଖର ସିହ୍ନା ତାଙ୍କର ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ।
ସେ କହିଛନ୍ତି, କିଛି ବିଜେପି ନେତା ଜନ ସୁରାଜ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ନାମାଙ୍କନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଇଥିଲେ। ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର କହିଛନ୍ତି, ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି, ନିର୍ବାଚନରେ ଯେ କେହି ଜିତିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ସରକାର ଗଠନ କରିବାର ଯୋଜନା ଜାରି ରଖିଛି। ଏବେ, ସେମାନେ ବିହାରରେ ଏକ ନୂତନ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିବା ପାଇଁ ମହାଗଠବନ୍ଧନକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି।
ନଭେମ୍ବର ୧୪ ତାରିଖରେ ସବୁକିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ
ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଭୋଟ ଦିଅ, ନଚେତ୍ ଲାଲୁଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲ ରାଜ ଫେରି ଆସିବ। ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ଫଳାଫଳ ୧୪ ତାରିଖରେ ବାହାରିବ, ଏବଂ ସବୁକିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଏନଡିଏ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜନସୁରାଜ ସହଯୋଗୀମାନେ କାହାକୁ ଭୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ବିଜେପି ଯେତେ ପ୍ରାର୍ଥୀ କିଣୁ, ଧମକ ଦେଉ, କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ବନ୍ଦୀ କରନ୍ତୁ, ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ାଯିବ।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:Bulldozer At White House: ହ୍ବାଇଟ୍ ହାଉସ୍ରେ ବୁଲ୍ଡୋଜର୍ ଚଳାଇଲେ ଟ୍ରମ୍ପ୍
ପିକେ କହିଛନ୍ତି, ଏନଡିଏ ମହାଗଠବନ୍ଧନ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରେ ନାହିଁ କାରଣ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ, ମହାଗଠବନ୍ଧନ ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଭଲ ଲୋକଙ୍କୁ, ଡାକ୍ତର, ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ସାମାଜିକ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତି। ଆମେ ଏତେ ଭଲ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛୁ ଯେ, ଏନଡିଏ ପାଖରେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼ିବାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ।
ଯଦିଓ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହଁନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଖ୍ୟାତି ରହିଛି। ଏହି ଲୋକଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଉପରେ ନାମାଙ୍କନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପାଇଁ ଚାପ ପକାଯାଉଛି ବୋଲି ପିକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।
jan-suraj-party | Prashant kishore | PK | BJP | Bihar | bihar assembly election