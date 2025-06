ଚିନ୍ନାସ୍ବାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମର ଚାରିପାଖରେ ଖାଲି ଜୋତା ଆଉ ଜୋତା.. ଲେଡିଜ୍- ଜେଣ୍ଟସ୍ ଛୁଆ... ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଜୋତାର ଭିଡ଼ । ସତେକି କେଉଁ ଫେରିବାଲା ଏଠି କେବଳ ଜୋତା ହିଁ ବିକିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ସେସବୁକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ପଳେଇଛନ୍ତି... ସହର ଛାତିରେ ବିଛେଇ ହୋଇପଡିଥିବା ଗୋଟି ଗୋଟି ଜୋତା ଦଳାଚକଟାର ସାକ୍ଷୀ, ଏ ଜୋତାମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି କେମିତି ଜୀବନ ନେବାକୁ ତାଣ୍ଡବ ରଚୁଥିଲା ମୃତ୍ୟୁ... ମାଳମାଳ ଜୋତାର ଛବି ଆପଣ ଦେଖିଲେ କେବଳ ଜୋତାକୁ ଦେଖିବେନି ବରଂ ଏ ଫଟୋ ଦେଖି ଆପଣ ଟିକେ ଅଟକିଯିବେ ଆଉ ଭାବିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ- କେତେ ଭୟଙ୍କର ଥିବ ସେତେବେଳର ସେ ସମୟ...

ଚିନ୍ନାସ୍ବାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମର ଚାରିପାଖରେ ଖାଲି ଜୋତା ପଡିନଥିଲା ବରଂ ପଡିଥିଲା ପୁଳାପୁଳା ଘଣ୍ଟା । କାହା ହାତରୁ ଛିଡି ପଡିଥିବା ଘଣ୍ଟା ବି ସେଠି ଟିକଟିକ୍ ଶବ୍ଦ କରି ତା ଆୟୁଷ ସରିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା । କାହା କାନରୁ ଖସି ପଡିଥିଲା ଇୟରପଡ୍ସ., ସେଲ୍ଫି ନେଲା ବେଳେ ହାତରୁ ଖସିପଡୁଥିବା ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ କାହା ଗୋଡ ତଳେ ଚୁନା ହେଇଯାଉଥିଲା... ପିଚୁ ରାସ୍ତାର ଛାତିରେ କେବଳ ଜୋତା ଜୁଆର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା ବରଂ ମାଳମାଳ ମୋବାଇଲ ଫୋନ, ଭ୍ୟାନିଟି, ପର୍ସ ବି ପଡିଥିଲା ... ଯାହା ସବୁ ଦଳାଚକଟାର ନିର୍ଜୀବ ସାକ୍ଷୀ ସାଜିଥିଲେ ।

#WATCH | Bengaluru, Karnataka: Visuals from outside M Chinnaswamy Stadium, where a stampede took place yesterday, claiming the lives of 11 people and injuring 33 people. pic.twitter.com/UDQSTc2chi