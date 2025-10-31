ହାଇଦ୍ରାବାଦ : ଶୁକ୍ରବାର ତେଲେଙ୍ଗାନା (Telengana) କ୍ୟାବିନେଟରେ ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଅଧିନାୟକ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ମହମ୍ମଦ ଆଝାରୁଦ୍ଦିନ (Mohammad Azharuddin) ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟପାଳ ଜିଷ୍ଣୁ ଦେବ ବର୍ମା ଆଜି ସକାଳେ ରାଜଭବନରେ ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟରଙ୍କୁ ଶପଥ ପାଠ କରାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ସହିତ, ତେଲେଙ୍ଗାନାର କଂଗ୍ରେସ ସରକାର କ୍ୟାବିନେଟରେ ପ୍ରଥମ ମୁସଲିମ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ହାସଲ କରିଛି।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ : Anti-Conversion Bill : ରାଜସ୍ଥାନରେ ଲାଗୁ ହେଲା ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ବିରୋଧୀ ଆଇନ
ବିଜେପି (BJP) ଆଝାରୁଦ୍ଦିନଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟରେ ସାମିଲକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛି। ଘଟଣାକ୍ରମେ, ମହମ୍ମଦ ଆଝାରୁଦ୍ଦିନ ବିଧାୟକ କିମ୍ବା ବିଧାନ ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟ ନୁହଁନ୍ତି। କୌଣସି ସରକାରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ ଏହି ପଦବୀ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଆବଶ୍ୟକ। ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟପାଳ କୋଟା ମାଧ୍ୟମରେ ବିଧାନ ପରିଷଦକୁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିନାହାଁନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ସେ ପଦ ଓ ଗୋପନୀୟତାର ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦବୀ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଛଅ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ବିଧାନ ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଆଝାରଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ତେଲେଙ୍ଗାନା କ୍ୟାବିନେଟରେ ୧୫ ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ । ଆଝାରଙ୍କ ଶପଥ ପରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ୧୬ରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ : AJIT DOVAL : ଭାରତ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି, ଭୟର କାରଣ ନାହିଁ : ଡୋଭାଲ୍