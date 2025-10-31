ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା (NSA) ଅଜିତ ଡୋଭାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ଭୟ କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସେ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ହୋଇଥିବା ବିଦ୍ରୋହ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। NSA କହିଛନ୍ତି ଯେ ବାଂଲାଦେଶ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ନେପାଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶରେ କ୍ଷମତାର ଅସାମ୍ବିଧାନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କୁଶାସନ ଯୋଗୁଁ ଘଟିଛି।
ଡୋଭାଲ କହିଛନ୍ତି, "ଏକ ଦେଶ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉ କି ଦୁର୍ବଳ, ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଏହାର ସରକାରଙ୍କ ଶକ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଦୁର୍ବଳ ଏବଂ ଆତ୍ମ-ପ୍ରେରିତ ହୁଅନ୍ତି, ଫଳାଫଳ ସମାନ। ସରକାର ସଂସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ କାମ କରନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରକ ହେଉଛି ସେହି ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ମହାନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ, ରାଜତନ୍ତ୍ର, ଅଭିଜାତତନ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଉତ୍ଥାନ ଏବଂ ପତନ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହୁଏ।"
ଏନଏସଏ ଅଜିତ ଡୋଭାଲ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସରକାରଙ୍କ ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ରାଷ୍ଟ୍ରର ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଏବଂ ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ସରକାରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ବ। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଆମେ 2025ରେ ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲଙ୍କୁ ପୁନଃନିର୍ମାଣ କରୁ। ଆଜି ଭାରତରେ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ।"
