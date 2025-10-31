ଜୟପୁର : ଗତ ମାସରେ ରାଜସ୍ଥାନ ବିଧାନସଭା ଦ୍ୱାରା ଗୃହୀତ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ବିରୋଧୀ ଆଇନ (Anti-Conversion Bill) ଆଜିଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଗୃହ ବିଭାଗ ନୂତନ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ଆଇନର ଏକ ଗେଜେଟ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛି। ଏହି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପରେ, ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ସହିତ ଜଡିତ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ନୂତନ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହେବ। ଆଜିଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିବା ଏହି ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ସରକାରୀ ଅନୁମୋଦନ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ତଥାପି, ଏହି ଆଇନ ସେମାନଙ୍କର ମୂଳ ଧର୍ମ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ଫେରିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ।
ବ୍ୟାପକ ବିରୋଧୀ ହଟ୍ଟଗୋଳ ମଧ୍ୟରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୯ ତାରିଖରେ ରାଜସ୍ଥାନ ବିଧାନସଭାରେ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ବିରୋଧୀ ବିଲ୍ (ରାଜସ୍ଥାନ ବେଆଇନ ଧାର୍ମିକ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ନିଷେଧ ବିଲ୍ ୨୦୨୫) ଭଏସ୍ ଭୋଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଅନେକ କଠୋର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି।
ନୂଆ ଆଇନରେ ରହିଛି କଠୋର ବ୍ୟବସ୍ଥା
ଯେଉଁ କୋଠାରେ ଗଣ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ହେଉଥିବ ତାହାକୁ ବୁଲଡୋଜର ସାହାଯ୍ୟରେ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇପାରିବ। ଏହି ଆଇନ ମୂଳ ଧର୍ମକୁ ଫେରିବା ମାମଲାରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍, ଯଦି କାହାର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ସନାତନୀ ଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଅନେକ ପିଢ଼ି ଧରି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ପାଳନ କରିଆସୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ଗୃହପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯିବ।