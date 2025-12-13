ଗୋଆ: ଲୁଥ୍ରା ଭ୍ରାତା ଗୌରବ (୪୪) ଓ ସୌରଭ (୪୦) ସେମାନଙ୍କ ଜାମିନ ଆବେଦନରେ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଗୋଆରେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇପାରେ। ଗତ ଶନିବାର ଉତ୍ତର ଗୋଆର ଆର୍ପୋରା ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ‘ବିର୍ଚ ବାଇ ରୋମିଓ ଲେନ୍’ ନାଇଟ୍ କ୍ଲବ୍ରେ ଘଟିଥିବା ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ପାଇଁ ପୁଲିସ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲା। ଉକ୍ତ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ୨୫ ଜଣ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀର ରୋହିଣୀ କୋର୍ଟରେ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ଆବେଦନରେ ସେମାନେ ଏହି ‘ଲିଞ୍ଚିଂ’ ଦାବି କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଗୁରୁବାର ଡିସେମ୍ବର ୧୧ରେ ଅତିରିକ୍ତ ସେସନ୍ସ ଜଜ୍ ବନ୍ଦନା ଖାରଜ କରିଦେଇଥିଲେ। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅପରାଧର ପ୍ରକୃତି ଗମ୍ଭୀର, ଯାହା ଜାମିନଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏହି ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଥାଇଲାଣ୍ଡରେ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠାକୁ ସେମାନେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ଭାରତ ଅଣାଯିବ।
ରୋମିଓ ଲେନ୍ ପବ୍, କାଫେ ଏବଂ ନାଇଟ୍ କ୍ଲବ୍ ଶୃଙ୍ଖଳାର ମାଲିକ, ଲୁଥ୍ରାସ୍ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ପରେ ଗୋଆରେ ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ବୁଲଡୋଜର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ପ୍ରମାଣ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ, କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ନ ଦେବାକୁ କୋର୍ଟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି ସେମାନଙ୍କ ଓକିଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାଇମାନେ ଶୀଘ୍ର ଦିଲ୍ଲୀ କୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଳମ୍ବ ନକରି ତଦନ୍ତରେ ଯୋଗଦେବେ। ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଯଦି ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ହାଜର ହେବାକୁ କୁହନ୍ତି, ତେବେ ସେ ସେଠାରେ ହାଜର ହେବେ ବୋଲି ଓକିଲ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ତୁରନ୍ତ ବିପଦ ଥିବା ଯୁକ୍ତିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି, ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ତଦନ୍ତକାରୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କିମ୍ବା କୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦର ଆଶଙ୍କା ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଗୁରୁତର ମାମଲାରେ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। କୋର୍ଟ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଲୁଥ୍ରା ଭାଇମାନେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଉପଯୁକ୍ତ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ କ୍ଷମତାପ୍ରାପ୍ତ ଅଦାଲତଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନ ଅଟନ୍ତି।
