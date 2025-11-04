ଲଣ୍ଡନ : ବିଶ୍ୱର ଏକ ଜଣାଶୁଣା ବ୍ୟବସାୟିକ ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହିନ୍ଦୁଜା ଗ୍ରୁପ( Hinduja Group)ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶିଳ୍ପପତି ଗୋପୀଚନ୍ଦ ପି. ହିନ୍ଦୁଜା(GP Hinduja) ଙ୍କର ଲଣ୍ଡନରେ ପରଲୋକ ହୋଇଛି। ପରିବାରର ନିକଟତମ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ୮୫ ବର୍ଷୀୟ ଗୋପୀଚାନ୍ଦ ହିନ୍ଦୁଜା ଗତ କିଛି ସପ୍ତାହ ଧରି ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ସମୟରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ।
ବ୍ୟବସାୟ ଜଗତରେ "ଜିପି" ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା
ବ୍ୟବସାୟିକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ "ଜିପି ହିନ୍ଦୁଜା" ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ଗୋପୀଚାନ୍ଦ ହିନ୍ଦୁଜା ହିନ୍ଦୁଜା ଗ୍ରୁପକୁ ଏକ ବିଶ୍ୱ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦ ହିନ୍ଦୁଜାଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ସେ ଗ୍ରୁପର ବ୍ୟବସାୟକୁ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, ଶକ୍ତି, ଆଇଟି, ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ।
ମେ ୨୦୨୩ ରେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ଶ୍ରୀଚାନ୍ଦ ହିନ୍ଦୁଜାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଗୋପୀଚାନ୍ଦ ହିନ୍ଦୁଜା ଗୋଷ୍ଠୀର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ୧୯୧୪ରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏହି ବ୍ୟବସାୟିକ ଐତିହ୍ୟକୁ ନୂତନ ଉଚ୍ଚତାରେ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ଏହା ହିନ୍ଦୁଜା ପରିବାରର ଦ୍ୱିତୀୟ ପିଢ଼ି ଥିଲା।
ଗୋପୀଚାନ୍ଦ ହିନ୍ଦୁଜାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୁନୀତା ହିନ୍ଦୁଜା, ପୁଅ ସଞ୍ଜୟ ହିନ୍ଦୁଜା ଏବଂ ଧୀରଜ ହିନ୍ଦୁଜା ଏବଂ ଝିଅ ରୀତା ହିନ୍ଦୁଜା ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପୁଅ ଧୀରଜ ହିନ୍ଦୁଜା ହିନ୍ଦୁଜା ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ଲିମିଟେଡର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଆଗେଇ ନେଇଛନ୍ତି।
ଭାରତରେ ଅଶୋକ ଲେଲାଣ୍ଡ, ଗଲ୍ଫ ଅଏଲ, ଇଣ୍ଡସଇଣ୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଦି ଅନେକ କମ୍ପାନି ରହିଛି
ଭାରତରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହିନ୍ଦୁଜା ଗ୍ରୁପର ବ୍ୟବସାୟ ରହିଛି । ସବୁଠାରୁ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ରାଣ୍ଡ ହେଲା ଅଟୋମୋବାଇଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଶୋକ ଲିଲାଣ୍ଡ । ସେହିପରି ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସେବା (ଇଣ୍ଡସଇଣ୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କ), ତେଲ ଓ ଲୁବ୍ରିକାଣ୍ଟସ୍ (ଗଲ୍ଫ ଓଇଲ୍), ଆଇଟି ଓ ବିପିଓ ସେବା (ହିନ୍ଦୁଜା ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ସଲୁସନ୍ସ), ଉର୍ଜା ଓ ପାୱାର୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଓ ମିଡିଆ କ୍ଷେତ୍ର (ଏନଏକ୍ସଟି ଡିଜିଟାଲ) ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟବସାୟ କମ୍ପାନିର ରହିଛି ।
