ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହାକାଶ ଷ୍ଟେସନ (ଆଇଏସ୍ଏସ୍)କୁ ଐତିହାସିକ ମହାକାଶ ମିଶନ ସମୟରେ ଅସାଧାରଣ ସାହସ ପାଇଁ ଗ୍ରୁପ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଳାଙ୍କୁ ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶାନ୍ତିକାଳୀନ ବୀରତ୍ୱ ପୁରସ୍କାର ଅଶୋକ ଚକ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଶୁଭାଂଶୁ ମିଶନ ସମୟରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଦମ୍ୟ ସାହସ ଓ ବୁଦ୍ଧିମର୍ତ୍ତା ସହିତ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଭାରତ ପାଇଁ ସମ୍ମାନ ଆଣିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅଶୋକ ଚକ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ୨୫ ଜୁନ୍, ୨୦୨୫ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ସିଅମ୍-୪ ମିଶନର ଅଂଶ ଭାବରେ ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଳା ଅନ୍ୟ ତିନି ଜଣ ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହାକାଶ ଷ୍ଟେସନକୁ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ୱିଙ୍ଗ୍ କମାଣ୍ଡର ରାକେଶ ଶର୍ମାଙ୍କ ପରେ ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଳା ହେଉଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାରତୀୟ ମହାକାଶଚାରୀ।
୨୦ ଦିନରେ ୬୦ରୁ ଅଧିକ ପରୀକ୍ଷଣ
ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଳା ମହାକାଶରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ବିତାଇଥିଲେ। ସେ ଜୁଲାଇ ୧୪ ତାରିଖରେ ପୃଥିବୀକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ମହାକାଶରେ ପ୍ରାୟ ୨୦ ଦିନ ବିତାଇଥିଲେ। ମହାକାଶରେ ରହିବା ସମୟରେ, ସେ ୬୦ରୁ ଅଧିକ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ଜୈବ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ, ନ୍ୟୁରୋସାଇନ୍ସ, କୃଷି, ମହାକାଶ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଓ ଉନ୍ନତ ସାମଗ୍ରୀ ବିଜ୍ଞାନ ଭଳି ବିବିଧ କ୍ଷେତ୍ର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା।
ମିଶନ ସମୟରେ ଶୁଭାଂଶୁ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ
ମିଶନ ସମୟରେ, ଶୁଭାଂଶୁ ଆଇଏସ୍ଏସ୍ରେ ମାଇକ୍ରୋଗ୍ରାଭିଟି ଅନେକ ଜଟିଳ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ମହାକାଶ ଯାତ୍ରା ସହିତ ଜଡିତ ବିଶାଳ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଓ ବିପଦ ସତ୍ତ୍ୱେ, ସେ ଅଟଳ ସାହସ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ତଥା ସମଗ୍ର ମିଶନରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରି ଶାନ୍ତ ରହିଥିଲେ। ସେ ମହାକାଶର ପ୍ରତିକୂଳ ପରିବେଶରେ ଅସାଧାରଣ ସାହସ, ସ୍ଥିରତା ଓ ମାନସିକ ଦୃଢ଼ତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଗମ୍ଭୀର ଶାରୀରିକ ଚାପ, ବିକିରଣ ଓ ମାଂସପେଶୀ କ୍ଷତି, ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଶରୀର ସମେତ ବହୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସାହସିକତା ପାଇଁ, ଗ୍ରୁପ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଶୋକ ଚକ୍ର ପୁରସ୍କାର ସୁପାରିସ୍ କରାଯାଇଛି।
