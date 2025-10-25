ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ଜିଏସଟି (GST Reform) ହାରକୁ ସରଳ କରିବା ପରେ ଏବେ ସରକାର ଜିଏସଟି ପଂଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସରଳ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ନଭେମ୍ବର ୧ରୁ ମାତ୍ର ତିନିଦିନରେ ଜିଏସଟି ପଂଜୀକରଣର ମଂଜୁରୀ ମିଳିପାରିବ । ଏ ନେଇ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ୧ ନଭେମ୍ବର, ୨୦୨୫ ରୁ GST (ଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ସେବା କର) ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଏବଂ ସରଳୀକୃତ ପଞ୍ଜୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ, ନୂତନ ଆବେଦନକାରୀମାନେ ମାତ୍ର ତିନି କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁମୋଦନ ପାଇବେ। ସରକାରଙ୍କ GST ସଂସ୍କାରର ଅଂଶ ଭାବରେ GST ପରିଷଦ ଏହାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି।
ସ୍ବୟଂଚାଳିତ ହେବ ପଂଜୀକରଣ
ଏହା ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସରଳ କରିବ ଏବଂ ମାନବ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ହ୍ରାସ କରିବ। ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ, ଦୁଇଟି ବର୍ଗର ଆବେଦନକାରୀ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହେବେ: ତଥ୍ୟ ଏବଂ ବିପଦ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଉପରେ ଆଧାର କରି ସିଷ୍ଟମ ଦ୍ୱାରା ମନୋନୀତ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କର ଦାୟିତ୍ୱ (ଆଉଟପୁଟ୍ କର) ପ୍ରତି ମାସରେ ୨.୫ ଲକ୍ଷରୁ କମ୍ ହେବ।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ : Ukraine Deal: ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ବଡ ଝଟକା ଦେଲେ ୟୁକ୍ରେନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି! ଆମେରିକା ନୁହେଁ ସ୍ୱିଡ଼େନରୁ ବିମାନ କିଣିବ ୟୁକ୍ରେନ
୯୬% ଆବେଦନକାରୀ ଉପକୃତ ହେବେ
ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ (Finance Minister) ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ନୂତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରାୟ ୯୬ ପ୍ରତିଶତ ନୂତନ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ଦେବ। ଗାଜିଆବାଦରେ ନୂତନ CGST ଭବନ ଉଦଘାଟନ କରିବା ପରେ, ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାରଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଏବେ ନୀତି ନିର୍ମାଣ ଅପେକ୍ଷା ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ : OSAMA BIN LADEN : ଆମେରିକା କବଜାରୁ କିପରି ଖସିଯାଇଥିଲା ଓସାମା ?