ଇସଲାମାବାଦ: ପାକିସ୍ତାନ ମାଟିରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଆତଙ୍କବାଦକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଉଥିବାର ନୂତନ ପ୍ରମାଣ ଏକ ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓ ରୂପରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଲସ୍କର-ଇ-ତୈବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଅବଦୁଲ ରଉଫଙ୍କ ଏହି ଭିଡିଓଟି ଭାରତ ବିରୋଧରେ ଘୃଣା ଏବଂ ହିଂସାକୁ ଉସକାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଖୋଲା ଅଭିଯାନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।
ହାଫିଜ୍ ସଇଦର ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିବା ରଉଫ କେବଳ ଭାରତରେ ଆତଙ୍କବାଦ ବିସ୍ତାର କରିବା କଥା କହିବା ସହିତ ଜମ୍ମୁ-କଶ୍ମୀରରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ହିଂସା ଏବଂ "ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର" ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି।
ଏହି ଭିଡିଓଟି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ OsintTV ନାମକ ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ସେୟାର କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ରଉଫ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କାଶ୍ମୀର ବିବାଦ ଶେଷ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଆଦୌ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ପୂର୍ବ ପରି ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିଛି। ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଗୋଟିଏ ଦିନ ଇସଲାମ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଶାସନ କରିବ ଏବଂ ଆମେ ଗଜୱା-ଏ-ହିନ୍ଦ୍ରେ ସଫଳ ହେବୁ।
ଭିଡିଓରେ ଅବଦୁଲ ରଉଫ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଲସ୍କର-ଇ-ତୈବାର ସହ-ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅବଦୁଲ ରେହମାନ ମକ୍କି ସବୁବେଳେ ଦାବି କରୁଥିଲେ ଯେ, ସେ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ତାଙ୍କର ଦୁହ୍ଲନ କରିବେ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୂରଣ ହେବ। ରଉଫ କୁହନ୍ତି, ଆମେ ଏକ ବିଜୟୀ ରାଷ୍ଟ୍ର। ପୂର୍ବରୁ ଭାରତର ଦୃଶ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି।
ଆତଙ୍କବାଦୀଟି ସାମରିକ ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିଷୟରେ ଆହୁରି ଅବାନ୍ତର ବୟାନ ଦେଇଥିଲା, ରାଫେଲ, ଏସ୍-୪୦୦ ଏବଂ ଡ୍ରୋନ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁକିଛି ବିଷୟରେ ଅବାନ୍ତର ଉପହାସ କରିଥିଲା। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଆଗାମୀ ୫୦ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଦେଖିବାକୁ ସାହସ କରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏତେ ହତ୍ୟା କରିଛୁ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ପିଢ଼ି ଏହାକୁ ମନେ ରଖିବେ।
ପାକିସ୍ତାନ ପାଖରେ ପରମାଣୁ ବୋମା
ରଉଫ ଏପରିକି ଦାବି କରିଛନ୍ତି, ୫୮ ଇସଲାମିକ ଦେଶ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ପାକିସ୍ତାନ ପାଖରେ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ଅଛି । ସେ ଏହାକୁ ଭାରତକୁ ଧମକ ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି।