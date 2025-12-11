ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମୁଖ୍ୟ ସୂଚନା କମିସନର (ସିଆଇସି) ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭିଜିଲାନ୍ସ କମିସନର(ସିଭିସି) ଚୟନ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସଂକ୍ରାନ୍ତ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ବୈଠକ ଆଜି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କ ଅସହମତି ପତ୍ର ଦାଖଲ ସହିତ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ, କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଏବଂ ଲୋକସଭାର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ କମିଟି ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବୈଠକ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ସୂଚନା କମିସନର ପଦ, ସୂଚନା କମିସନରଙ୍କର ଆଠଟି ଖାଲି ପଦବି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭିଜିଲାନ୍ସ କମିସନରେ ଜଣେ ଭିଜିଲାନ୍ସ କମିସନରଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ଚୂଡାନ୍ତ କରିବା ଏହି ବୈଠକର ମୁଖ୍ୟ ଏଜେଣ୍ଡା ଥିଲା।
ସୂଚନା ଅଧିକାର ଅଧିନିୟମକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଥିବା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସଂସ୍ଥା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସୂଚନା ଆୟୋଗ ଏବେ ବିନା ମୁଖ୍ୟରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୩, ୨୦୨୫ରୁ ମୁଖ୍ୟ ସୂଚନା କମିସନର ପଦ ଖାଲି ପଡିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସୂଚନା ଆୟୋଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାତ୍ର ଦୁଇଜଣ ସୂଚନା କମିସନର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ୩୦,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ବକେୟା ମାମଲା ପଡ଼ି ରହିଛି। ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ସରକାରୀ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ବୈଠକ ପ୍ରାୟ ୮୮ ମିନିଟ୍ ଧରି ଚାଲିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ସହମତି ଅଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସମସ୍ତ ଦଶଟି ପଦ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତାବିତ ନାମଗୁଡିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଅସହମତି ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ଚୟନ କମିଟି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିପାରେ କିମ୍ବା ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଧାରରେ ଆଗକୁ ବଢିପାରେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଚୟନ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ତାଲିକା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଯିବ।
