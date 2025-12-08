ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୩୦ ତାରିଖରେ ପଞ୍ଜାବ ଫିରୋଜପୁରର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ଝିଅର ହାତ ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧି କେନାଲ୍କୁ ଠେଲି ଦେଇଥିଲେ। ଘଟଣାର ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ୍ ହେବାପରେ, ପୁଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପିତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଜେଲ୍ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲା। ତେବେ ୬୮ ଦିନ ପରେ, ଝିଅଟି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ମୁକ୍ତି ଦାବି କରି ସେ ଜୀବିତ ଥିବା ଘୋଷଣା କରିଛି। ଭିଡିଓରେ ସେ ତାଙ୍କ ହତ୍ୟା ପାଇଁ ଜେଲ୍ରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ପୁଲିସକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ପାଣିରେ ଠେଲି ଦିଆଯିବା ପରେ ଶେଷରେ ସେ କେମିତି ବଞ୍ଚିଗଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି।ଝିଅଟି କହିଛି ଯେ, ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡ କଲୋନିରେ ରହୁଥିବା ତାଙ୍କ ବାପା ସୁରଜିତ ସିଂହ ତାଙ୍କ ହାତବାନ୍ଧି କେନାଲ୍କୁ ଠେଲି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ହଠାତ୍ ତା’ର ହାତ ଖୋଲିଗଲା ଏବଂ ସେ ପାଣି ଉପରକୁ ଆସିଗଲା। ଗୋଟେ ଲୁହା ଭଳି ଜିନିଷକୁ ଧରି ଯେନତେନ ପ୍ରକାରେ ପହଁରି କୂଳକୁ ଆସିଲା। ଶେଷରେ ଘାସ ଧରି ଉପରକୁ ଉଠିଲା। ଏହି ସମୟରେ, ଦୁଇଜଣ ଯୁବକ ଓ ଜଣେ ମହିଳା ତାକୁ ଲିଫ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ।
ବାପାଙ୍କ ଦୋଷମୁକ୍ତ ପାଇଁ ଦାବି, ମାଆଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ:
ତେବେ ନାବାଳିକା ଝିଅଟି ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ କେଉଁଠି ଥିଲା ତା’ର ଠିକଣା କହିନଥିଲା, କେବଳ ଏତିକି କହିଥିଲା କି ସେ ଅସୁସ୍ଥ ଓ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିଲା। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି; ଯାହାଦ୍ବାରା ତାଙ୍କ ତିନି ସାନ ଭଉଣୀଙ୍କ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଳନ ହୋଇପାରିବ।ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ କଥାରେ ବାପା ତାଙ୍କ ହାତଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧି କେନାଲ୍କୁ ଠେଲି ଦେଇଥିଲେ। ଏଣୁ ଯେତିକି ବାପା ଦେଷୀ, ସେତିକି ମଆ ମଧ୍ୟ ଦୋଷୀ। ତଥାପି ସେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି।
ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ପୁଲିସ ସୁରକ୍ଷା ମାଗୁଛି:
ଝିଅଟି ପୁଲିସ ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ମାଗୁଛି। ସେ କହିଛି, ତାକୁ କୌଣସି ସଂପର୍କୀୟଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ। ସେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେ।
ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ନାବାଳିକା ଝିଅଟିର ବାପା ହିଁ ଘଟଣାର ଭିଡିଓ କରି ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ଏହାକୁ ଆଧାର କରି ପୁଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ବାପାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଜେଲ୍ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲା। ଯଦିଓ ଝିଅର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ପାରିନଥିଲା।
ବୟାନ ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ: ପୁଲିସ
ଫିରୋଜପୁର ଏସ୍ଏସ୍ପିଙ୍କ ମତାନୁସାରେ, ଏହା ବହୁତ ଭଲ ଖବର ଯେ ଝିଅଟି ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ସୁସ୍ଥ ମିଳିଛି। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କୁ କେନାଲ୍ରେ ଠେଲି ଦେଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ହାତ କେନାଲ୍ ଧାରରେ ବାଜି ଉପରକୁ ଉଠିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ଉପରକୁ ଉଠିବା ପରେ ସେଠାରେ କେହି ନଥିଲେ। କିଛି ଦୂର ଚାଲିବା ପରେ, ସେ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଥିଲେ। ଝିଅଟି ଜଣେ ନାବାଳିକା ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦୁଇ ମାସ କେଉଁଠି ଲୁଚି ରହିଥିଲା ତାହା କହିବାକୁ ଚାହୁନାହିଁ। କାରଣ ସେ ଭୟ କରୁଛି ଯେ, ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କୀୟ କିମ୍ବା ପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କୀୟ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ହୋଇପାରେ।
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଝିଅଟି ପ୍ରଥମେ ଭୟଭୀତ ଓ ମାନସିକ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଲାଗିଥିବା ଆଘାତ କାରଣରୁ ତା’ର କିଛି କଥା ମନେ ପଡ଼ୁନଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ କାହା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁନଥିଲା।
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୁଲିସ କୋର୍ଟରେ ଝିଅଟିର ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରୁଛି। ତାଙ୍କ ବୟାନ ଆଧାରରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ପୂର୍ବରୁ, ବାପା ନିଜେ ଭିଡିଓ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ଆଧାରରେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଧାରା ୩୦୨ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଝିଅଟି ଜୀବିତ ମିଳିବା ପରେ, ତାଙ୍କ ବୟାନ ଅନୁସାରେ ସଠିକ୍ ଧାରା ଲାଗୁ କରାଯିବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ।
ଭିଡିଓ ତିଆରି କରି କେନାଲରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲେ:
ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୩୦ ତାରିଖରେ ଝିଅର ବାପା ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ କେନାଲ୍ରେ ଠେଲି ଦେବାର ଏକ ଭିଡିଓ ସୁଟିଂ କରିଥିଲେ। ଭିଡିଓରେ ଝିଅର ମାଆ ପଚାରୁଥିବାର ଶୁଣାଯାଉଛି, “ତୁମେ ଏପରି କାହିଁକି କଲ? ମୋତେ କୁହ, ତୁମେ ମୋତେ କାହିଁକି କହୁନାହଁ?” ଏହି ସମୟରେ, ଝିଅର ବାପା ତାକୁ ଗୋଟେ ପାଖକୁ ନେଇଯାଇ କହୁଛନ୍ତି, “ନା, ତାକୁ ଯିବାକୁଦିଅ।” ଯଦିଓ ମାଆ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତି, ବାପା ମନା କରନ୍ତି ଏବଂ ତା’ପରେ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ କେନାଲ୍କୁ ଠେଲି ଦିଅନ୍ତି। ଝିଅଟି ପାଣିରେ ଡେଇଁପଡ଼ିବାର ଶବ୍ଦ ଏବଂ ମାଆର କାନ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ। ତା’ପରେ ବାପା କହନ୍ତି, “ତାକୁ ମରିବାକୁ ଦିଅ, ବାଏ-ବାଏ।”