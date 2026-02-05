ଶିବସାଗର: ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱଶର୍ମା ବାଂଲାଦେଶୀ ବଂଗଭାଷୀ ମୁସଲିମଙ୍କ ବେଆଇନ ଅନୁପ୍ରବେଶ ବିରୋଧରେ ବୟାନବାଜି ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ବୁଧବାର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଉଦ୍ଧୃତି ଦେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅସହଯୋଗ ଓ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ହେଉଛି ଏକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଉପାୟ ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ଆସାମରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ।
ଶିବସାଗର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଷଣ ଦେଇ ଶର୍ମା କହିଲେ, ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୨୦ କିମ୍ବା ୩୦ ଜଣଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ, ଟ୍ରେନ୍ରେ ବସାଇ ବାଂଲାଦେଶ ପଠାଇ ପାରିବୁ ନାହିଁ... ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଠାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜେ ଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଉଚିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ୧.୫ ଲକ୍ଷ ବିଘା (୩ ବିଘା = ୧ ଏକର) ଜମିକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଛୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଜମି ମିଳିବ ନାହିଁ, ଏଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆସାମ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ...।
ଅଧିକପଢ଼ନ୍ତୁ:ଭାରତ-ଜିସିସି ଏଫ୍ଟିଏ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହେବ
ଟ୍ରେନ୍ରେ ବସାଇ ବାଂଲାଦେଶ ପଠାଇ ପାରିବୁ ନାହିଁ
ସେ କହିଛନ୍ତି, ମୋର ଧାରଣା ହେଉଛି ଏପରି ଏକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ଆସାମରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଜମି ଦିଅ ନାହିଁ, ଗାଡ଼ି ଦିଅ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ସା ଦିଅ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଠେଲା ଦିଅ ନାହିଁ। ତା’ପରେ ବାଂଲାଦେଶୀମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବେ... ପ୍ରତିଦିନ ୨୦-୨୫ ଜଣଙ୍କୁ ବାଂଲାଦେଶ ପଠାଯାଉଛି। କୋର୍ଟକୁ ଯିବାକୁ କାହାର ସାହସ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଏହାକୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅସହଯୋଗ କୁହାଯାଏ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆମକୁ ଦୁଇଟି କଥା ଶିଖାଇଥିଲେ- ଅସହଯୋଗ ଓ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ଆସାମର ଲୋକମାନେ ଅସହଯୋଗ ଓ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ନିଜେ ଚାଲିଯିବେ। ରିକ୍ସାରେ ଚଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ କାହା ରିକ୍ସାରେ ଯାଉଛନ୍ତି।
ଏହା ପରେ ସେ ବାଂଲାଦେଶରୁ ଆସିଥିବା ବେଆଇନ ପ୍ରବାସୀ ‘ମିଆଁ’ ଓ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, ମିଆଁଙ୍କ ନାମରେ ମୁସଲମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁସଲମାନଙ୍କ ନାଁରେ ମିଆଁମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମେ ବାଂଲାଦେଶରୁ ଆସିଥିବା ମିଆଁମାନଙ୍କ ସହ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ଅଧିକପଢ଼ନ୍ତୁ:ଇସ୍ରାଏଲର ପାଲଟା ଆକ୍ରମଣରେ ଗାଜାରେ ୨୩ ମୃତ