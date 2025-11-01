BIHAR Assembly Election : ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଜାତୀୟ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମେଣ୍ଟ (ଏନଡିଏ) ୧୬୦ଟି ଆସନ ଜିତିବ, କାରଣ ବିହାରର ଲୋକମାନେ ଜଙ୍ଗଲରାଜକୁ ଫେରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ (Amit Shah) ।
ଏକ ଟିଭି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶାହ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅବୈଧ ଅନୁପ୍ରବେଶ କେବଳ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିପଦ ନୁହେଁ ବରଂ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଢାଞ୍ଚାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରୁଥିବା ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ବିହାରରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ ଏବଂ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ରାଜନୀତି ଉପରେ ବିତର୍କକୁ ପୁଣି ଥରେ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିଛି।
ଅବୈଧ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବାର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ: ଶାହ
ଅମିତ ଶାହ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବେଆଇନ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ବୋଲି ମାନିଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ମତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ନୁହେଁ, କେବଳ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅବୈଧ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କ ନାମ ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ହଟାଇ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଶରୁ ବିତାଡିତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ କାରଣ "ଭାରତ ଏକ ଧର୍ମଶାଳା ନୁହେଁ।"
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ: Stampede At Andhra Temple: ବେଶୀ ଦୂର ନୁହେଁ ମ, ଓଡିଶାରୁ ମାତ୍ର ୧୫ କିଲୋମିଟର ଦୂରତାରେ ଘଟିଛି ଦଳାଚକଟା
ନକ୍ସଲବାଦ ଶେଷ ହୋଇଆସୁଛି
ଶାହ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ନକ୍ସଲବାଦ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଏବଂ ଆତ୍ମସମର୍ପଣକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପୁନର୍ବାସ ଏବଂ ଦକ୍ଷତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ମୋକାମା ଗଣହତ୍ୟା ବିଷୟରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଘଟଣାଟି ଭୁଲ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ପରି ରାଜନୈତିକ ସୁରକ୍ଷା ମିଳୁନାହିଁ, ଯାହା ଫଳରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଉନ୍ନତି ଆସିଛି।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ : Dularchand yadav case : ବଦଳିଲେ ଏସପିଙ୍କ ସମେତ ୪ ଅଧିକାରୀ