ପାଟନା: ବିହାରର ମୋକାମାରେ ଦୁଲାରଚାନ୍ଦ ଯାଦବ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ନିର୍ବାଚନ କମିସନ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମାମଲା ସହିତ ଜଡିତ ତିନି ଜଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଏସଡିଓ ଏବଂ ଏସଡିପିଓଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି । ପାଟନାର ଗ୍ରାମୀଣ ପୋଲିସ ଅଧିକ୍ଷକ (SP)ଙ୍କୁ ବଦଳି କରାଯାଇଛି।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ : Migrant laborers crisis: ଦରମା ବିନା ମାଗଣା କାମ: ଏହି ମୁସଲିମ ଦେଶରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି ୪୮ ଭାରତୀୟ ଶ୍ରମିକ
ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ଅବହେଳା ଏବଂ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ବିଫଳତାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ନିର୍ବାଚନ କମିସନ ମୋକାମା ଏବଂ ବାର୍ହରୁ ତିନି ଜଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପଦବୀରୁ ହଟାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କମିସନ ଏହି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ନିଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଭାଗୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଏସପିଙ୍କ ବଦଳି
ସ୍ଥାନୀୟ ପୁଲିସ ଅଧିକ୍ଷକ(SP)ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବଦଳି କରାଯାଇଛି। ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ଏକ ନିରପେକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12:00 ସୁଦ୍ଧା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ରିପୋର୍ଟ (ATR) ଦାଖଲ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପର ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ଦେବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ : GST Registration Simplified : ୩ ଦିନରେ ମିଳିବ ଜିଏସଟି ପଂଜୀକରଣ ମଂଜୁରୀ, ଲାଗୁ ହେଲା ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା