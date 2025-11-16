ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ ଏକ ଜରୁରୀ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ । ଏହା ବିନା,ଆପଣଙ୍କର KYC ପୂରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଆପଣ ଏକ ନୂତନ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ଅନେକ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କ ନାମରେ କୌଣସି ଭୁଲ୍ ଅଛି, ତେବେ ଏହାକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ।
ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପ୍ରଥମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ କୌଣସି ଭୁଲ୍ ରହିଯାଏ, ତେବେ ଆପଣ କ’ଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡରେ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ? ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କର ନାମ କେତେ ଥର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ତାହା ଜାଣନ୍ତୁ।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:Samruddhi Mahamarg Accident:'ସମୃଦ୍ଧି' ପାଲଟିଛି ମୃତ୍ୟୁର ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେ: ପ୍ରତି ତିନି ଦିନରେ ଜଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ନେଉଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୯୫,୭୨୨ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଲାଣି
କେତେଥର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିହେବ?
UIDAIର ଆଧାର କାର୍ଡରେ ନାମ ଏବଂ ଠିକଣା ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ଅପଡେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ନିୟମ ଅଛି। ଏହି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଆପଣ କେବଳ ଦୁଇଥର ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ। ବନାନ ତ୍ରୁଟି ସଂଶୋଧନ କରିବା, ନାମର କ୍ରମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା କିମ୍ବା ବିବାହ ପରେ ନାମ ଅପଡେଟ୍ କରିବା ଭଳି ଛୋଟ ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ୫୦ ଟଙ୍କା ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଯାହା ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧରେ ଦୁଇଟି ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ।
ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ କିପରି?
ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡିବ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁମତି ନେବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଏକ ବୈଧ କାରଣ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେବେ ଆଧାର କାର୍ଡରେ କେତେଥର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ ତାହା ୯୦% ଲୋକଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଜଣା ନାହିଁ।
ଅନଲାଇନରେ ଆଧାର କାର୍ଡରେ ନାମ କିପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ?
ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡରେ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଘରେ ବସି ଅନଲାଇନରେ ଏହା କରିପାରିବେ।
- ପ୍ରଥମେ UIDAIର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ (https://uidai.gov.in) କୁ ଯାଆନ୍ତୁ
- "ମୋ ଆଧାର" ବିଭାଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ "ଅପଡେଟ୍ ୟୋର ଆଧାର" ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ
- ଏବେ “Update Demographics Data Online” ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ
- ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବର ଏବଂ କ୍ୟାପଚା କୋଡ୍ ଦେଇ ଲଗଇନ୍ କରନ୍ତୁ
- ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଜିକୃତ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରକୁ ଏକ OTP (ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ପାସୱାର୍ଡ) ପଠାଯିବ। ଏହାକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ
- ଏବେ “ନାମ” ବିକଳ୍ପ ଚୟନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନୂତନ ନାମ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ
- ଆପଣଙ୍କ ନୂତନ ନାମକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଥିବା ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ, ଯେପରିକି ପାସପୋର୍ଟ, ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ, ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ, ଅପଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
- ଦାଖଲ କରିବା ପରେ, ଆପଣ ଏକ URN (ଅପଡେଟ୍ ଅନୁରୋଧ ନମ୍ବର) ପାଇବେ। ଏହାକୁ ଟିପି ରଖନ୍ତୁ ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଅପଡେଟ୍ ସ୍ଥିତି ଟ୍ରାକ୍ କରିପାରିବେ
ଆଧାର କାର୍ଡରେ ନାମ ଅପଡେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକ?
ଆପଣଙ୍କ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ପାସପୋର୍ଟ, ପାନ କାର୍ଡ, କିମ୍ବା ଜନ୍ମ ତାରିଖର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସରକାର ଅନୁମୋଦିତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେବାକୁ ପଡିବ। ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରମାଣ କରୁଥିବା ଗେଜେଟ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି, ବିବାହ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, କୋର୍ଟ ଆଦେଶ, କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଇନଗତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବୈଧ। ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକା ପାଇଁ ଆପଣ UIDAI ୱେବସାଇଟ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:Sex Workers Demand: ମମତା ଦିଦିଙ୍କ ପାଖରେ ଯୌନକର୍ମୀଙ୍କ ଦାବି: ଆମକୁ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ସାମିଲ କର