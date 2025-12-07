କୋଲକାତା: ବହିଷ୍କୃତ ଟିଏମସି ବିଧାୟକ ହୁମାୟୁନ କବୀରଙ୍କୁ ନେଇ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଶନିବାର ବେଲଡାଙ୍ଗାରେ କବୀର ବାବ୍ରି ମସଜିଦର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ୨୦୦,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଇଟା ଧରି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ। ବିବାଦ ବଢ଼ିବା ପରେ, ଟିଏମସି କବୀରଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବହିଷ୍କାର କରିଥିଲା।
ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଟିଏମସି ଏବଂ ବିଜେପି ନେତାମାନେ ନିରନ୍ତର ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ବିଜେପି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି କହୁଛି ଯେ, ସେ ନିଆଁ ସହିତ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ, ହୁମାୟୁନ୍ କବୀରଙ୍କୁ ଟିଏମସିରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି। କବୀର ବିଜେପିର ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି।
ବିଜେପି ଏବଂ ଟିଏମସି ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁ ମୁହିଁ ସ୍ଥିତି
ଟିଏମସି ଦାବି କରୁଛି ଯେ, ହୁମାୟୁନ୍ କବୀର ଜଣେ ବିଜେପି ଏଜେଣ୍ଟ, ଯେତେବେଳେ ବିଜେପି ଦାବି କରୁଛି ଯେ, ଏହି ବିବାଦ ଟିଏମସି ଭିତରେ ଅଛି। ହୁମାୟୁନ୍ କବୀର ଥରେ ବିଜେପି ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ ଏବଂ ବିଜେପି ଟିକେଟ୍ରେ ୨୦୧୯ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟ ଲଢ଼ିଥିଲେ।
କଂଗ୍ରେସରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ରାଜନୈତିକ ଯାତ୍ରା
ହୁମାୟୁନ୍ କବୀର କଂଗ୍ରେସ ଦଳରୁ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିଅର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିଧାୟକ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ ସେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ (ଟିଏମସି)ରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାବିନେଟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତିନି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଲିପ୍ତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ଦଳରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା।
ବିଜେପି ଟିକେଟ୍ରେ ୨୦୧୯ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିଲେ
ହୁମାୟୁନ୍ କବୀର ୨୦୧୮ ମସିହାରେ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ବିଜେପି ତାଙ୍କୁ ମୁର୍ଶିଦାବାଦ ଆସନରୁ ୨୦୧୯ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ମନୋନୀତ କରିଥିଲା। ସେ ଏକ ବଡ଼ ପରାଜୟ ସହି ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲେ।
୨୦୨୧ରେ ପୁଣି ଥରେ ଟିଏମସିକୁ ଫେରିଲେ
ଏହି କାରଣରୁ ହୁମାୟୁନ୍ କବୀର ବିଜେପିରେ ଅଧିକ ଦିନ ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ୨୦୨୧ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଟିଏମସିକୁ ଫେରି ଆସିଲେ ଏବଂ ଭରତପୁର ଆସନରୁ ବିଧାୟକ ହେଲେ। ଏଥର ତାଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଏବଂ ଦଳ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ତାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବହିଷ୍କାର କରିଥିଲା।
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ପଛରେ ବିଜେପି ଅଛି କି?
ବିଜେପି ସହିତ ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ରାଜନୈତିକ ମହଲଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛି ଯେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ "ବାବରୀ ଶୈଳୀର ମସଜିଦ" ବିଦ୍ରୋହ ପଛରେ ବିଜେପି ଅଛି କି? ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ, ଟିଏମସି ମଧ୍ୟ କବୀରଙ୍କୁ ବିଜେପି ଏଜେଣ୍ଟ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି।
ହୁମାୟୁନ୍ କବୀରଙ୍କ ବିବାଦର ଏକ ଲମ୍ବା ଇତିହାସ
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ହୁମାୟୁନ୍ କବୀରଙ୍କର ବିବାଦର ଏକ ଲମ୍ବା ଇତିହାସ ଅଛି। ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୪ରେ, ଟିଏମସିରେ ଥିବା ସମୟରେ, ତାଙ୍କୁ ଦଳର ଜାତୀୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଏବଂ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଭଣଜା ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାରଙ୍କ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଯୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା।
ବାବ୍ରୀ ମସଜିଦର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ଉତ୍ସବରେ ମୁର୍ଶିଦାବାଦ ଏବଂ ଆଖପାଖ ଜିଲ୍ଲାରୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସାଉଦି ଆରବର ଧାର୍ମିକ ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ହୁମାୟୁନ କବୀର କହିଛନ୍ତି ଯେ ମସଜିଦଟି ତିନି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। କୁହାଯାଉଛି ଯେ, ସେ ନିଜସ୍ୱ ଦଳ ଗଠନ କରି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଅନେକ ଆସନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇପାରନ୍ତି।