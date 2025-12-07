ମୋଦୀ କହିଥିଲେ 'ସାନ ଭାଇ' 

କୋଲକାତା: ବିହାରରେ ନିର୍ବାଚନ ଶେଷ ହୋଇଛି। NDA ଏକ ବଡ଼ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ୮୯ ଆସନ ସହିତ ବିଜେପି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦଳ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି। JDU ମଧ୍ୟ ୮୫ ଆସନ ଦଖଲ କରିଛି। ଏକ ନୂତନ ସରକାର ଗଠନ ହୋଇଛି। ନୀତିଶ କୁମାର ଦଶମ ଥର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି। କର୍ମୀ ଏବଂ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ବ୍ୟତୀତ, ବିହାରରେ NDAର ଏକ ବଡ଼ ବିଜୟ ପଛରେ ଆଉ ଏକ କାରଣ ଥିଲା "ବାବା"।
ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ଧାର୍ମିକ ନେତାମାନଙ୍କ ଭୂମିକା ସର୍ବଦା ବିତର୍କର ବିଷୟ ହୋଇଆସିଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସେମାନେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରନ୍ତି, ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ବାଗେଶ୍ୱର ଧାମର ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ପଣ୍ଡିତ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର କୃଷ୍ଣ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତି।
ଶାସ୍ତ୍ରୀ କ’ଣ ବିଜେପି ରଣନୀତି ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି?
୨୦୨୦ ରୁ ୨୦୨୨ ମଧ୍ୟରେ କୋଭିଡ-୧୯ ମହାମାରୀ ସମୟରେ, ସେ ତାଙ୍କ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପରିଚିତି ପାଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ଏପରି ଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ବିଜେପି ଏବଂ ଆରଏସଏସ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି କାରଣରୁ ସେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ରଣନୀତି ଅନୁଯାୟୀ କାମ କରୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି।
ଧିରେନ୍ଦ୍ର କୃଷ୍ଣ ଶାସ୍ତ୍ରୀ କୋଲକାତାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ
ଗୋଟିଏ ପଟେ,ଡିସେମ୍ବର ୬ ପୂର୍ବତନ ଟିଏମସି ନେତା ଏବଂ ବିଧାୟକ ହୁମାୟୁନ କବୀର ମୁର୍ଶିଦାବାଦରେ ବାବରୀ ମସଜିଦର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ, ରବିବାର ଡିସେମ୍ବର ୭ ତାରିଖରେ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ରାଜଧାନୀ କୋଲକାତାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଯଦିଓ ତାଙ୍କର ଭାଷଣ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଆଗମନ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଆଳୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
ଶାସ୍ତ୍ରୀ-ବିଜେପି ମେଣ୍ଟର ରାଜନୈତିକ ରଙ୍ଗ!
ତାଙ୍କ ସହିତ ମଞ୍ଚରେ ପଦ୍ମଭୂଷଣ ପୁରସ୍କାରପ୍ରାପ୍ତ ସାଧ୍ୱୀ ରୀତାମ୍ବର ଏବଂ ଅଯୋଧ୍ୟାର ହନୁମାନଗଡ଼ିର ମହନ୍ତ ରାଜୁ ଦାସ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବିଜେପିର ଶୀର୍ଷ ନେତା ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ, ସୁକାନ୍ତ ମଜୁମଦାର, ଦିଲୀପ ଘୋଷ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ରାଜ୍ୟପାଳ ସିଭି ଆନନ୍ଦ ବୋଷଙ୍କ ସହିତ ହଜାର ହଜାର ସାଧୁ ଏବଂ ସନ୍ଥଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ରାଜନୈତିକ ମୋଡ଼ ଦେଇଥିଲା। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭାରତକୁ ଏକ "ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର" କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ।
'ବିହାର ମଡେଲ'ରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଜିତିବାର ପ୍ରସ୍ତୁତି
ରାଜନୈତିକ ମଞ୍ଚଗୁଡ଼ିକରେ ଆଲୋଚନା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛି ଯେ, ଏହା କ’ଣ ୨୦୨୫ ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର ସକ୍ରିୟତାର ପୁନରାବୃତ୍ତି? ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କ’ଣ "ବିହାର ମଡେଲ" ବ୍ୟବହାର କରି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଜିତିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି? ଯଦି ହଁ, ତେବେ ଏହା ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହେବ।
ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରୀ 'ବାଗେଶ୍ୱର ବାବା' ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା। ସେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଛତରପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବାଗେଶ୍ୱର ଧାମରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ହନୁମାନ ଚାଳିଶା, ରାମାୟଣ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ଏକତା ଉପରେ ଆଧାରିତ ତାଙ୍କର କାହାଣୀ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ। ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଗଭୀର ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା।
ମୋଦୀ କହିଥିଲେ 'ସାନ ଭାଇ'
ଫେବ୍ରୁଆରି ୨୦୨୫ ରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଏକ କର୍କଟ ହସ୍ପିଟାଲର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଛତରପୁର ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର "ସାନ ଭାଇ" ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ଏକତା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରୟାସକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ବିରୋଧୀ ଦଳ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଥିବାରୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ କେବଳ କୌଣସି ଦଳକୁ ନୁହେଁ, "ସମସ୍ତ ହିନ୍ଦୁ ଦଳକୁ" ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି।
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜନୀତିରେ ଧର୍ମ ଏବଂ କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ସର୍ବଦା ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବିଷୟ ହୋଇଆସିଛି। ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ତାଙ୍କର "ମା-ମାଟି-ମନୁଷ" ପ୍ରତିଛବି ମାଧ୍ୟମରେ ହିନ୍ଦୁ-ମୁସଲିମ ଏକତାର ସମର୍ଥନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ, ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ହିନ୍ଦୁ ଏକତା ଏବଂ ସନାତନ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାରକ। ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ତାଙ୍କୁ ବିଜେପିର ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ଏଜେଣ୍ଡା ସହିତ ସମନ୍ୱିତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇଥାଏ।
ବାବା ବାଗେଶ୍ୱର ବିଜେପି ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ
ତାଙ୍କ ସକ୍ରିୟତା ବିହାର ୨୦୨୫ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ହିନ୍ଦୁ ଭୋଟକୁ ମଜବୁତ କରିଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ୭୦% ହିନ୍ଦୁ ଜନସଂଖ୍ୟା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଟିଏମସିର ଦୃଢ଼ ଦଖଲ (୨୦୨୧ ରେ ୨୧୩ ଆସନ)କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିଜେପି ଧାର୍ମିକ କାର୍ଡ ଖେଳିବା ପ୍ରାୟ ନିଶ୍ଚିତ। ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରେ ନାହିଁ ବରଂ "ଅନୁପ୍ରବେଶ" ଏବଂ "ପରିବର୍ତ୍ତନ" ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ରାଜନୈତିକ ପରିବେଶକୁ ମଧ୍ୟ ଉଷ୍ର କରିଥାଏ।
ବିହାରକୁ 'ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ' କହିଥିଲେ
୨୦୨୫ ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ (ଅକ୍ଟୋବର-ନଭେମ୍ବର) ର କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସକ୍ରିୟତା ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ୨୦୨୫ ମାର୍ଚ୍ଚରେ, ହୋଲି ସମୟରେ, ସେ ପାଟନା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। RJD ନେତାମାନେ ତାଙ୍କର ପାଟନା ଗସ୍ତକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ, କାରଣ ଏହା ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଉତ୍ତେଜନାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ବୋଲି ଭୟ କରୁଥିଲେ। ଜୁଲାଇରେ ପାଟନାରେ ଏକ ଭାଷଣ ସହିତ ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଠାରେ ସେ "ଭଗବା-ଏ-ହିନ୍ଦ" କଳ୍ପନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିହାରକୁ "ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ" ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ।
ବିହାରରେ ଏନଡିଏର ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ବିଜୟ
ଏହି "ମଡେଲ"ର ପ୍ରଭାବ ବିହାରରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଥିଲା। NDA ୨୪୩ଆସନରୁ ୨୦୨ଟି ଜିତିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ମହାଗଠବନ୍ଧନ ୩୫କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। ନଭେମ୍ବର ୧୩ ତାରିଖରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ "ଜାତୀୟତାବାଦୀ ବିଜୟ" ପାଇଁ କାମନା କରିଥିଲେ। ରାଜନୈତିକ ବିଶ୍ଳେଷକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ,ସେ ହିନ୍ଦୁ ଭୋଟକୁ ଏକତ୍ରିତ କରିଥିଲେ, ଯାହା ନୀତିଶ-ମୋଦି ମେଣ୍ଟକୁ ଲାଭ ଦେଇଥିଲା।
ବିହାରରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତ୍ରିମୁଖୀ ରଣନୀତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଥିଲା। ହିନ୍ଦୁ ଏକତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା, ଧାର୍ମିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ "ଅନୁପ୍ରବେଶ" ବିରୋଧରେ କହିବା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜେପି ନେତାମାନଙ୍କ ସହିତ ମଞ୍ଚ ସେୟାର କରିବା। ଏହା ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଧ୍ରୁବୀକରଣକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା, ଯାହା ଫଳାଫଳରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥିଲା। ବିହାରରେ NDAର ବିଜୟରେ ୬୦% ହିନ୍ଦୁ ଭୋଟ୍ ସାମିଲ ଥିଲା।