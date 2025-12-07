ସତନା : ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ସତନାରେ ଏକ ଅଜବ ମାମଲା ସାମନାକୁ ଆସିଛି । ମାତ୍ର ୧୨ ଟଙ୍କା ବାକି ଥିବା ଦର୍ଶାଇ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜଣେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏକ ନୋଟିସ୍ ପଠାଯାଇଛି । ଏହା ଦେଖି ଉପଭୋକ୍ତା ଚକିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ।
ନୋଟିସଟି ଏତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଥିଲା ଯେ ଏହାକୁ ପଢ଼ିବା ପରେ ଗ୍ରାହକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ତାହା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଗଲା। ଗ୍ରାହକ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର କେବେ ବି ବକେୟା ବିଲ୍ ନଥିଲା ଏବଂ ସେ ନିୟମିତ ମାସିକ ଦେୟ କରୁଥିଲେ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, ତାଙ୍କୁ ୧୨ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଏକ ନୋଟିସ୍ ପଠାଯାଇଥିଲା।
ବର୍ତ୍ତମାନ, ବିଭାଗର କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ହେମରାଜ ସେନ୍ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଲ୍ ନୋଟିସ୍ ଭୁଲରେ ପଠାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏପରି ଭୁଲ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଲାଇନମ୍ୟାନ୍ ଭୁଲବଶତଃ ନୋଟିସ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ୨୨ ମଇ, ୨୦୨୫ ତାରିଖ ଲେଖାଥିବା ଏକ ନୋଟିସ୍, ଡିସେମ୍ବର ୫ରେ ବିଭାଗୀୟ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସତନା ଜିଲ୍ଲାର କୋଠି ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଗ୍ରାହକ ପୀୟୁଷ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ନୋଟିସ୍ରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କର ୧୨ ଟଙ୍କା ବକେୟା ଅଛି ଏବଂ ଏହି ରାଶି ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଗ୍ରାହକ ପୀୟୁଷ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ କେବେ ବିଲ୍ ଦେବା ବନ୍ଦ କରି ନାହାଁନ୍ତି। ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରେକର୍ଡ ସାଇତି ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତି ମାସରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ଦେୟ କରୁଥିଲେ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, ନୋଟିସ୍ ପାଇ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ।
