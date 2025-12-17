ଢାକା: ବୁଧବାର ଦିନ ବାଂଲାଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଢାକାରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଉଚ୍ଚାୟୋଗ ସମ୍ମୁଖରେ ଶହ ଶହ ଲୋକ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ବିକ୍ଷେଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ବିକ୍ଷୋଭ ପଛରେ ମୌଳବାଦୀ ସଂଗଠନମାନେ ଥିବା କୁହାଯାଉଛି ।
ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜୁଲାଇ ବିଦ୍ରୋହ ସହିତ ଜଡିତ କିଛି ଯୁବ ମୌଳବାଦୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ଓଇକେ ଜୁଲାଇ ସଂଗଠନ ଭାବରେ ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରତିବାଦକାରୀମାନେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ ହାସିନାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଢାକା ପ୍ରତ୍ୟାର୍ପଣ କରିବାକୁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶୀ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଉଛନ୍ତି।
ଏହି ବିକ୍ଷେଭର ଗମ୍ଭୀରତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ବାଂଲାଦେଶ ସରକାର ଭାରତୀୟ ଉଚ୍ଚାୟୋଗ ବାହାରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ପୁଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରିଛନ୍ତି। କୌଣସି ହିଂସା କିମ୍ବା ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା ରୋକିବା ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଭାରତୀୟ ଉଚ୍ଚାୟୋଗ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଭାରତ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏହି ସ୍ଥିତି ଉପରେ ସତର୍କ ସୃଷ୍ଟି ରଖିଛନ୍ତି ।
ଭିସା କେନ୍ଦ୍ର ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବନ୍ଦ
ବାଂଲାଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ଖବରକାଗଜ, ଡେଲି ଷ୍ଟାର ଅନୁଯାୟୀ, ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଢାକାରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଭିସା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଭିସା କେନ୍ଦ୍ର ଏହାର ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟରେ ଏହି ସୂଚନା ସେୟାର କରିଛି। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସୁରକ୍ଷା କାରଣରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୂଚନା ନ ମିଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ସେବା ସ୍ଥଗିତ ରହିବ।
ଭାରତର ସତର୍କ ଦୃଷ୍ଟି
ଏହି ବିକ୍ଷୋଭ ହିଂସାତ୍ମକ ହେବାର ଆଶଙ୍କା କରି ଭାରତ ଦୃଢ଼ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ବୁଧବାର ଦିନ, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ବାଂଲାଦେଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତଙ୍କୁ ଡକାଇଥିଲା। ଭାରତ ସରକାର ଢାକାରେ ଚାଲିଥିବା ଭାରତ ବିରୋଧୀ ମନୋଭାବ ଉପରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଉଚ୍ଚାୟୋଗର ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ।