ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜିକାଲି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବିବାହ ସହ ଜଡିତ ଅନେକ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନ୍ଦୋରର ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଗୋଲୁ ଶୁକ୍ଳାଙ୍କ ପୁଅ ଅଞ୍ଜାନେଶ ଶୁକ୍ଳାଙ୍କ ବିବାହକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି । ଏହି ଦମ୍ପତି ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କ ବିବାହରେ କେବଳ ବାଣ ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ ୭୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେମାନେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଖଜରାଣା ଗଣେଶ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନେ ମନ୍ଦିରର ଗର୍ଭଗୃହରେ ବିବାହ ରୀତିନୀତି ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ଭିଡିଓଟି ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି, ଯାହା ଉପରେ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।
ପ୍ରକୃତରେ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଭିଡିଓ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଯେଉଁଥିରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଇନ୍ଦୋର ବିଧାନସଭା-୩ ବିଧାୟକ ଗୋଲୁ ଶୁକ୍ଳାଙ୍କ ପୁଅ ଅଞ୍ଜାନେଶ ଶୁକ୍ଳା ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ବରଣମାଳା ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଯେ ଏହି ଦମ୍ପତି ଗର୍ଭଗୃହରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସାଧାରଣ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ। ଭିଡିଓରେ, ବର ଏବଂ କନ୍ୟା ଗର୍ଭଗୃହ ଭିତରେ ବିବାହ ରୀତିନୀତି ପାଳନ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି।
ଏବେ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବିଧାୟକଙ୍କ ପୁଅକୁ ଖଜରାଣାରେ ବିବାହ କରିବାକୁ କେମିତି ଅନୁମତି ଦିଆଗଲା ବୋଲି ଏକ ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ କୋଭିଡ-୧୯ ମହାମାରୀ ପରଠାରୁ ସାଧାରଣ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ୟୁଜର୍ସମାନେ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଅଛି, ତେବେ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ।
@khurpenchh ନାମକ ଏକ ଅଜ୍ଞାତ ଆକାଉଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଦେଖିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଭିଡିଓ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଛନ୍ତି। ଜଣେ ୟୁଜର୍ସ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଅଛି, ତେବେ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ।" ଅନ୍ୟ ଜଣେ ୟୁଜର୍ସ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଯଦି ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ ଅଛି, ତେବେ ଗର୍ଭଗୃହରେ କେହି କିପରି ବିବାହ କରିପାରିବେ?"