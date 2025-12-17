ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖାଯାଏ ଯେ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବହୁତ ବିଳମ୍ବରେ ପହଞ୍ଚେ। ତେବେ ସଂସଦରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠିବାପରେ ସରକାର ଏହାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଇଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ଏବଂ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଏକ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି।
କିଲୋମିଟର ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଦାବି କରିବେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗାଇବେ, କିନ୍ତୁ ସର୍ତ୍ତ ରଖିବେ ଯେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଦଶ ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଯେମିତି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପହଞ୍ଚିବ । ରାଜ୍ୟସଭାରେ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସମୟରେ, ଜଣେ କଂଗ୍ରେସ ସଦସ୍ୟ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଥିଲେ। ସେ ଯମୁନା ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେରେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସରକାର କ’ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ପଚାରିଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଡ଼କରୀ ପ୍ରଥମେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ଯମୁନା ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ସରକାରଙ୍କ ଅଧିକାର କ୍ଷେତ୍ର ଅଧୀନରେ ପଡ଼େ।
ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସଡ଼କ ଏବଂ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଉନ୍ନତି ଦେଖାଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମାନବ ଆଚରଣ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ସେ ଦେଶରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାୟ ୧୮୦,୦୦୦ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଥିବା ପରିସଂଖ୍ୟାନକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଆଇଆଇଏମ୍ ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ ରିପୋର୍ଟକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଯଦି ଦୁର୍ଘଟଣା ପୀଡିତଙ୍କୁ ସମୟୋଚିତ ଚିକିତ୍ସା ମିଳିଥାନ୍ତା, ତେବେ ୫୦,୦୦୦ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିଥାନ୍ତା | ଗଡକରୀ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଦଶ ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଉପଲବ୍ଧ ହେବା ଉଚିତ। ସେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ରାହବୀର ଯୋଜନା ବିକଶିତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ଆହତମାନଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇଯାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଉଛି। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ବୁଝାମଣା ପତ୍ର କରିବେ।
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିବା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗାଇବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ପରିଚାଳନା ରାଜ୍ୟର ଦାୟିତ୍ୱ ହେବ। ଆଧୁନିକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ସର୍ତ୍ତ ହେଉଛି ଦୁର୍ଘଟଣାର ଦଶ ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିବା ଆବଶ୍ୟକ | ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସଡ଼କ ପରିବହନ ଏବଂ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଟୋଲ୍-ଫ୍ରି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନମ୍ବର ଅଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଏକକ ଟୋଲ୍-ଫ୍ରି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନମ୍ବର ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି।