ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଦେଶରେ ହଜାର ହଜାର ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ଜଣେ ହେଲେ ଛାତ୍ର ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ସେଠାରେ ନିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଏପରି ସ୍କୁଲର ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟା ତେଲେଙ୍ଗାନା ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଅଛି। ଦେଶର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସଂସଦରେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତରେ ମୋଟ ୧୦.୧୩ ଲକ୍ଷ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରୁ ୫୧୪୯ ସ୍କୁଲ ଏପରି ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ଜଣେ ହେଲେ ଛାତ୍ର ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍କୁଲ କୋଠା ଅଛି, ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି।
କେଉଁଠାରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଖାଲି ସ୍କୁଲ ଅଛି?
ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୨୪-୨୫ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ଶୂନ୍ୟ ନାମଲେଖା ରେକର୍ଡ କରିଥିବା ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକର ୭୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ କେବଳ ଦୁଇଟି ରାଜ୍ୟ - ତେଲେଙ୍ଗାନା ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଅଛି। ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ୨୦୮୧ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ କୌଣସି ଛାତ୍ର ନାହାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଏପରି ସ୍କୁଲ ସଂଖ୍ୟା ୧୫୭୧।
ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥିତି:
ତେଲେଙ୍ଗାନାର ନାଲଗୋଣ୍ଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ ୩୧୫ଟି ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଲି ଅଛି, ଏହା ପରେ ମହବୁବାବାଦ ଜିଲ୍ଲାରେ ୧୬୭ଟି ସ୍କୁଲ ଏବଂ ୱାରାଙ୍ଗଲ ଜିଲ୍ଲାରେ ୧୩୫ଟି ସ୍କୁଲ ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ଜଣେ ବି ଛାତ୍ର ନାହାନ୍ତି। ଏହି ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ନିରନ୍ତର ହ୍ରାସ ପାଉଛି।
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ପରିସ୍ଥିତି:
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ରାଜଧାନୀ କୋଲକାତାରେ ୨୧୧ଟି ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ଜଣେ ବି ଛାତ୍ର ନାମ ଲେଖାଇ ନାହାନ୍ତି। ଏହା ଦେଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପୂର୍ବ ମେଦିନୀପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ୧୭୭ଟି ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଦିନାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ୧୪୭ଟି ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି।
କମ୍ ନାମଲେଖା ଥିବା ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି:
କେବଳ ଶୂନ୍ୟ ନାମଲେଖା ନୁହେଁ, ବରଂ ୧୦ ରୁ କମ୍ ଛାତ୍ର ଥିବା ସରକାରୀ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ୨୦୨୨-୨୩ ରେ, ଏପରି ସ୍କୁଲ ସଂଖ୍ୟା ୫୨୩୦୯ ଥିଲା, ଯାହା ୨୦୨୪-୨୫ ରେ ୬୫୦୫୪ କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ୨୪ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପରି ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ଦେଶର ମୋଟ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲର ୬୪୨ ପ୍ରତିଶତ ହୋଇଗଲାଣି।
ରାଜ୍ୟଭିତ୍ତିକ ସଂଖ୍ୟା:
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ, ୬୭୦୩ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ୨୭୩୪୮ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କୁଲରେ ହାରାହାରି ଚାରି ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି। ବିହାରରେ, ୭୩୦ କମ୍ ନାମଲେଖା ସ୍କୁଲରେ ୩୬୦୦ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଜାତୀୟ ହାର ୨୨ ତୁଳନାରେ ବହୁତ ଅଧିକ।
ଶିକ୍ଷା
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ପୋଷ୍ଟିଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ସ୍ତରରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଉଚିତ।
ଏହି ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। ଯଦି ସ୍କୁଲରେ ପିଲା ନାହାନ୍ତି, ତେବେ ସେଠାରେ ଶିକ୍ଷକ କାହିଁକି ଅଛନ୍ତି? ସମ୍ବଳର ସଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି କି? ଏବଂ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ନୂତନ ନୀତିର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ କି? ଏହି ରିପୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
