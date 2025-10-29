ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବାଂଲାଦେଶୀ ରାଜନୀତିର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଶେଖ୍ ହସିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହୁଛନ୍ତି। ହସିନା ୧୫ ବର୍ଷ ଧରି ଦେଶ ଶାସନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଏକଛତ୍ରବାଦର ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା। ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୪ରେ, ଯେତେବେଳେ ଏକ ଛାତ୍ର ପ୍ରତିବାଦ ତାଙ୍କ ସରକାରଙ୍କୁ କ୍ଷମତାଚ୍ୟୁତ କରିଦେଇଥିଲା, ସେ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଢାକା ଛାଡି ଭାରତ ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଦେଶ ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସରକାର ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି। ୟୁନୁସ ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି।
ହସିନା ବହୁ ଦିନ ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସ୍ବାଧୀନ ଭାବେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସତର୍କ ରହିଛି। କାରଣ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଇତିହାସ ରକ୍ତପାତରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି। ତାଙ୍କ ପିତା ଶେଖ୍ ମୁଜିବୁର ରହମାନ ଏବଂ ତିନି ଭାଇଙ୍କୁ ଏକ ସାମରିକ ବିଦ୍ରୋହରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ହସିନା ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଆୱାମୀ ଲିଗ୍ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନୀରବ କରିବାର ଏକ ପ୍ରୟାସ, ଏବଂ ଯଦି ଦଳକୁ ନିର୍ବାଚନରୁ ବାରଣ କରାଯାଏ, ତେବେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭୋଟର ନିର୍ବାଚନ ବର୍ଜନ କରିବେ।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:Live telecast of Ram Lalla consecration: ରାମ ଲଲ୍ଲାଙ୍କ ପ୍ରାଣପ୍ରତିଷ୍ଠାର ପ୍ରସାରଣ ଦେଖିବା ବେଆଇନ ନୁହେଁ: ମାଡ୍ରାସ ହାଇକୋର୍ଟ
ଦିଲ୍ଲୀର ଖୋଲା ପବନରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଛନ୍ତି ହସିନା
ହସିନା ଦିଲ୍ଲୀର ରାସ୍ତାରେ ଚୁପଚାପ୍ ବୁଲୁଥିବାର ଫଟୋଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଥମେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ରଏଟର୍ସ ସହିତ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ, ହସିନା କହିଛନ୍ତି, ସେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦୁଇ କିମ୍ବା ତିନି ଜଣ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଲୋଧି ଗାର୍ଡେନ୍ସରେ ବୁଲୁଥିବାର ଦେଖୁଛନ୍ତି।
ସେ କହିଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ "ସାବଧାନତା" ତାଙ୍କର ବାଧ୍ୟବାଧକତା। ଭୟ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବସା ବାନ୍ଧିଛି। ୧୯୭୫ ସାମରିକ ବିଦ୍ରୋହ ତାଙ୍କ ସମଗ୍ର ପରିବାରକୁ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ କରିଦେଇଥିଲା। ସେ ନିଜେ ସେତେବେଳେ ବିଦେଶରେ ଥିଲେ, କେବଳ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଯୋଗୁ ବଞ୍ଚି ରହିଥିଲେ। ସେ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କ ପରିବାରର କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରି କହିଛନ୍ତି, ଦେଶ ଏକ ପରିବାର ଅପେକ୍ଷା ବଡ଼।
ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ, ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କିନ୍ତୁ କେବଳ ଯେତେବେଳେ ଏକ ବୈଧ ସରକାର ଏବଂ ଆଇନର ଶାସନ ରହିବ। ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ଦ୍ୱାରା ଢାକାରେ ହସିନାଙ୍କୁ କ୍ଷମତାଚ୍ୟୁତ କରାଯାଇଥିଲା। ନିଯୁକ୍ତିରେ "କୋଟା ସିଷ୍ଟମ" ଉପରେ ଯୁବପିଢ଼ିର କ୍ରୋଧ ହିଂସାତ୍ମକ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଜନତା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡି ନଥିଲେ। ସେହି ରାତିରେ, ହସିନାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିଅର ଦିଲ୍ଲୀ ଆଡକୁ ଠେଲି ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ଆୱାମୀ ଲିଗ୍ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଉପରେ ହସିନା କ'ଣ କହିଲେ?
ୟୁନୁସ୍ ସରକାର ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା ଏବଂ "ମାନବତା ବିରୋଧୀ ଅପରାଧ" ଅଭିଯୋଗ ଦର୍ଶାଇ ଆୱାମୀ ଲିଗ୍କୁ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ନିଷେଧ କରିଥିଲେ। ନିର୍ବାଚନ କମିସନ ମେ’ ମାସରେ ତାଙ୍କ ଦଳର ପଞ୍ଜିକରଣକୁ ରଦ୍ ଦକରିଥିଲେ। ହସିନା ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, ଆପଣ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସମର୍ଥକଙ୍କଠାରୁ ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ଛଡ଼ାଇ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରକାରର ରାଜନୀତି କାମ କରେ ନାହିଁ।
୧୨୬ ନିୟୁତ ଭୋଟର ଥିବା ଦେଶରେ ବିଏନପି ନିର୍ବାଚନୀ ଫାଇଦା ପାଇବା ନେଇ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆୱାମୀ ଲିଗ୍ ଭୋଟଦାନରୁ ବିରତ ରହେ, ତେବେ ନିର୍ବାଚନର ବୈଧତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ। ହସିନା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦଳ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜମିଦାରୀ ନୁହେଁ। ଦେଶର ରାଜନୀତି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ଦାସ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଏବଂ ପରାମର୍ଶଦାତା ସଜୀବ ୱାଜେଦ ପୂର୍ବରୁ ସୂଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ସେ ଚାହିଁବେ ତେବେ ନେତୃତ୍ୱ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇପାରିବେ।
ହାସିନାଙ୍କ ଉପରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ୨୦୨୪ର ରକ୍ତାକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ
ଏହି ଘଟଣାଟି ହସିନାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅପରାଧିକ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଉପରେ ହିଂସାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ଜାତିସଂଘ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ୧,୪୦୦ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ ଏବଂ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଅଧିକାଂଶ ଗୁଳି ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଦ୍ୱାରା ଚାଳନା କରାଯାଇଥିଲା। ବିରୋଧୀ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ "ଗୁପ୍ତ ଅଟକ କେନ୍ଦ୍ର" ହସିନାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥିଲା। ରାୟ ନଭେମ୍ବର ୧୩ ତାରିଖରେ ଆସିବାକୁ ଅଛି। ଯଦି ସେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ବନ୍ଦ ହୋଇପାରେ।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:Minor Girl Rescued: ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ନାବାଳିକା, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ
ହସିନା କହିଛନ୍ତି, ଏହା ସବୁ ଗୁଜବ ଏବଂ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର
ହସିନା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା ଏକ ରାଜନୈତିକ ଖେଳ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଏହା ଏକ କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟ। ପ୍ରଥମେ ରାୟ ଲେଖାଗଲା, ତା'ପରେ ବିଚାର ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ମୋତେ ମୋର ମାମଲା ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ସେ ନିଜକୁ ଦେଶର ରକ୍ଷକ ଏବଂ ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରତିଶୋଧ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।