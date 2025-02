ଇସଲାମାବାଦ: ପାକିସ୍ତାନୀ ନେତାମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ନିଜ ଦେଶକୁ ଭାରତ ସହିତ ତୁଳନା କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶାହବାଜ ସରିଫଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏବେ ସଦ୍ୟତମ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ଶନିବାର ଦିନ ଏକ ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଷଣ ଦେବା ସମୟରେ ଶାହବାଜ ସରିଫ କହିଥିଲେ, ଯଦି ଆମେ ଭାରତକୁ ପରାସ୍ତ ନକରି ପାରିବୁ, ତେବେ ମୋର ନାମ ବଦଳାଇ ଦେବ।

ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ସେ ଅନେକ ବିକାଶମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନକୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜରୁ ବାହାର କରି ଏକ ମହାନ ରାଷ୍ଟ୍ର କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ।

ଜନତାଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ସମୟରେ ଶାହବାଜ ସରିଫ ବହୁତ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଥିଲେ। ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ ଯେ, ଯଦି ଆମେ ଭାରତକୁ ପଛରେ ପକାଇ ନପାରିବା, ତେବେ ମୋର ନାମ ଶାହବାଜ ସରିଫ ନୁହେଁ। ଆମେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଏକ ମହାନ ରାଷ୍ଟ୍ର କରିବୁ ଏବଂ ଭାରତକୁ ପଛରେ ପକାଇବୁ। ପାକିସ୍ତାନୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶାହବାଜ ସରିଫ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ପାକିସ୍ତାନର ଭବିଷ୍ୟତ ମହାନତା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ। ଦେଶକୁ ସମୃଦ୍ଧି ଆଡ଼କୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି।

ଶାହବାଜ ସରିଫ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପାକିସ୍ତାନ ଋଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏକ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଅର୍ଥନୀତି ଗଠନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ। ଶାହବାଜ ସରିଫ ଦେଶରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିରେ ହୋଇଥିବା ହ୍ରାସକୁ ମଧ୍ୟ ଇଙ୍ଗିତ କରି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କ ସରକାର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମୟରେ ଦେଶରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ୪୦ ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା ଯାହା ଏବେ ହ୍ରାସ ପାଇ ମାତ୍ର ୨ ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି।

ତେବେ ଶାହବାଜ ସରିଫଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଭାରତରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଅନେକ ୟୁଜର ତାଙ୍କର ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ମଜାଦାର ବୋଲି ଭାବିଥିଲେ। ଅନେକ ୟୁଜର ଶାହବାଜ ସରିଫଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ନାମ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ।

If I don't defeat #India, my name is not Shehbaz Sharif," says PM Shehbaz, pledging to outpace regional rivals like India in development. Speaking in Dera Ghazi Khan, he emphasized the need for unprecedented federal-provincial collaboration to steer Pakistan towards progress.… pic.twitter.com/nQudEuLH2K