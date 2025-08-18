କାନବେରା:କ୍ୱାଣ୍ଟାସ୍ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ମାମଲାରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଏକ କୋର୍ଟ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବେଆଇନ ଛଟେଇ ମାମଲାରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ସର୍ବବୃହତ ବିମାନ କମ୍ପାନି କ୍ୱାଣ୍ଟାସ୍କୁ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରି ୯୦ ନିୟୁତ ଡଲାର ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ, ୨୦୨୦ମସିହାରେ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ କ୍ୱାଣ୍ଟାସ୍ ୧,୮୦୦ରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାଗେଜ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲର୍, ସଫେଇକାରୀ ଏବଂ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କ କାମ ଆଉଟସୋର୍ସ କରିଥିଲା। ଏହା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଇତିହାସରେ ଶିଳ୍ପ ସମ୍ପର୍କ ଆଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନ ପାଇଁ କୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଲଗାଯାଇଥିବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜରିମାନା।
ଫେଡେରାଲ କୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ମାଇକେଲ ଲି ଜରିମାନାର ୫୦ ନିୟୁତ ଡଲାର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ୱାର୍କର୍ସ ୟୁନିଅନ (ଟିଡବ୍ଲୁୟୁ)କୁ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ୧,୮୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ଏକ ମାମଲା ଆଣିଥିଲା। କୋଭିଡ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ୧,୮୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂ ଚାକିରିକୁ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଆଉଟସୋର୍ସ କରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଜାଏଣ୍ଟ କ୍ୱାଣ୍ଟାସ୍ ଏବେ ଜରିମାନା ଦେବ।
ବାକି ୪୦ ନିୟୁତ ଡଲାର କିପରି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏହା ପାଇବେ କି ନାହିଁ ତାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣିରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ୨୦୨୦ ମସିହାରେ କ୍ୱାଣ୍ଟାସ୍ ଏହାର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଆଉଟସୋର୍ସ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ପରେ ଫେଡେରାଲ୍ କୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଅବୈଧ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେବା ପରେ ଏହା ଆସିଛି।
ଟିଡବ୍ଲୁୟୁ ଏୟାରଲାଇନ୍ସକୁ ସର୍ବାଧିକ ୧୨୧ ନିୟୁତ ଡଲାର ଜରିମାନା ଏବଂ ପ୍ରଭାବିତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ୧୨୦ ନିୟୁତ ଡଲାର କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା। କ୍ୱାଣ୍ଟାସ୍ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲା ଯେ କୋର୍ଟ ୪୦ ନିୟୁତ ଡଲାରରୁ ୮୦ ନିୟୁତ ଡଲାର ମଧ୍ୟରେ "ମଧ୍ୟମ" ଜରିମାନା ଲାଗୁ କରିବା ଉଚିତ୍। ଜଷ୍ଟିସ୍ ଲି କହିଛନ୍ତି ଯେ, କ୍ୱାଣ୍ଟାସ୍ "ଭୁଲ ପାଇଁ ଅନୁତାପ" ପ୍ରକାଶ କରିଛି, ବେଆଇନ ଭାବରେ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ମାମଲାର ପ୍ରଭାବ ଅପେକ୍ଷା କମ୍ପାନି ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବା ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତିତ।
ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ପୂର୍ବତନ ସିଇଓ ଆଲାନ୍ ଜଏସଙ୍କ ନାମ ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନଥିବାରୁ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଲି ଚିନ୍ତିତ ହୋଇଥିଲେ ଯେ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ପୂର୍ବରୁ କ୍ୱାଣ୍ଟାସର ଶୀର୍ଷ ପରିଚାଳନା ସ୍ତରରେ କ’ଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଚାଲିଛି ସେ ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟତାର ଅଭାବ ଥିଲା।
