ସିଡନୀ: ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଦିବସୀୟ ସିରିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁରୁବାର ସିଡନୀ କ୍ରିକେଟ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଖେଳାଯାଉଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଟସ୍ ଜିତି ବୋଲିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଭାରତୀୟ ଦଳ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି।

Advertisment

 ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତ ପାଇଁ କର ବା ମର ଭଳି, କାରଣ ଯଦି ଭାରତ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଯାଏ, ତେବେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସିରିଜ୍ ଜିତିବ।

ପର୍ଥରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଏକଦିବସୀୟ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଭାରତକୁ ୭ ୱିକେଟ୍‌ରେ ସହଜରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ଭାରତ ମାତ୍ର ୧୩୧ ରନ୍‌ରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସହଜରେ ୨୧.୧ ଓଭରରେ ୩ ୱିକେଟ୍‌ ହରାଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରି ନେଇଥିଲା।

ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:Pakistan market conditions worse: ପାକିସ୍ତାନରେ ଟମାଟୋ କିଲୋ ୬୦୦ ଟଙ୍କା, ଅଦା କିଲୋ ୭୫୦ ଟଙ୍କା

ରୋହିତ ଏବଂ କୋହଲିଙ୍କଠାରୁ ଏକ ବଡ଼ ଇନିଂସ ଆଶା

ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଅଧିନାୟକ ମିଚେଲ ମାର୍ଶ ଏକ ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ ଖେଳି ୫୨ ବଲରୁ ଅପରାଜିତ ୪୬ ରନ କରିଥିଲେ। ଜୋଶ ଫିଲିପ୍ ୨୯ ବଲରୁ ୩୭ ରନ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାଟ୍ ରେନଶା ୨୧ ରନ କରି ଅପରାଜିତ ରହି ବିଜୟୀ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ଏବଂ ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ।

ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:Heart attack warning signs: ହୃଦ୍‌ଘାତର ଲକ୍ଷଣ ଗୋଡ଼ରେ ଦେଖାଯାଏ, ୯୯% ଲୋକ ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରିଥାନ୍ତି

ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟକୁ ଫେରିଥିବା ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଉଭୟଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ନିରାଶାଜନକ ଥିଲା। ବିରାଟ କୋହଲି ଶୂନରେ ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ୧୪ ବଲରୁ ୮ ରନ କରିଥିଲେ। ଭାରତର ସର୍ବାଧିକ ରନ ସ୍କୋରର ଥିଲେ କେଏଲ ରାହୁଲ। ତେଣୁ ଦ୍ବିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ରୋହିତ ଏବଂ କୋହଲିଙ୍କଠାରୁ ଏକ ବଡ଼ ଇନିଂସ ଆଶା କରାଯାଉଛି।