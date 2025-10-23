ସିଡନୀ: ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଦିବସୀୟ ସିରିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁରୁବାର ସିଡନୀ କ୍ରିକେଟ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଖେଳାଯାଉଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଟସ୍ ଜିତି ବୋଲିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଭାରତୀୟ ଦଳ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି।
ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତ ପାଇଁ କର ବା ମର ଭଳି, କାରଣ ଯଦି ଭାରତ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଯାଏ, ତେବେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସିରିଜ୍ ଜିତିବ।
ପର୍ଥରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଏକଦିବସୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଭାରତକୁ ୭ ୱିକେଟ୍ରେ ସହଜରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ଭାରତ ମାତ୍ର ୧୩୧ ରନ୍ରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସହଜରେ ୨୧.୧ ଓଭରରେ ୩ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରି ନେଇଥିଲା।
🚨 Toss 🚨#TeamIndia have been put into bat first in Adelaide.— BCCI (@BCCI) October 23, 2025
Updates ▶ https://t.co/aB0YqSCClq#AUSvINDpic.twitter.com/G8vZXU7Yj8
ରୋହିତ ଏବଂ କୋହଲିଙ୍କଠାରୁ ଏକ ବଡ଼ ଇନିଂସ ଆଶା
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଅଧିନାୟକ ମିଚେଲ ମାର୍ଶ ଏକ ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ ଖେଳି ୫୨ ବଲରୁ ଅପରାଜିତ ୪୬ ରନ କରିଥିଲେ। ଜୋଶ ଫିଲିପ୍ ୨୯ ବଲରୁ ୩୭ ରନ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାଟ୍ ରେନଶା ୨୧ ରନ କରି ଅପରାଜିତ ରହି ବିଜୟୀ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ଏବଂ ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ।
ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟକୁ ଫେରିଥିବା ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଉଭୟଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ନିରାଶାଜନକ ଥିଲା। ବିରାଟ କୋହଲି ଶୂନରେ ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ୧୪ ବଲରୁ ୮ ରନ କରିଥିଲେ। ଭାରତର ସର୍ବାଧିକ ରନ ସ୍କୋରର ଥିଲେ କେଏଲ ରାହୁଲ। ତେଣୁ ଦ୍ବିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ରୋହିତ ଏବଂ କୋହଲିଙ୍କଠାରୁ ଏକ ବଡ଼ ଇନିଂସ ଆଶା କରାଯାଉଛି।