ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ/ଢାକା: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ବାଂଲାଦେଶ ପାଇଁ ବିପଦର ବନ୍ଧୁ ପାଲଟିଛି ଭାରତ। ମଙ୍ଗଳବାର ଭାରତରୁ ବାଂଲାଦେଶକୁ ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ୫,୦୦୦ ଟନ୍ ଡିଜେଲ ପଠାଯାଉଛି। ଏହି ଡିଜେଲ ପାର୍ବତୀପୁର ସୀମା ଦେଇ ବାଂଲାଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ । ବାଂଲାଦେଶ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ କର୍ପୋରେସନ (ବିପିସି)ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମହମ୍ମଦ ରେଜାନୁର ରହମାନ ଏହା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେକହିଛନ୍ତି, ଆମର ଭାରତ ସହିତ ଏକ ଚୁକ୍ତି ଅଛି, ଏବଂ ସେହି ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବାଂଲାଦେଶକୁ ୧୮୦,୦୦୦ ଟନ୍ ଡିଜେଲ ଯୋଗାଇବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଥିବା ୫,୦୦୦ ଟନ୍ ଡିଜେଲ ସେହି ଚୁକ୍ତିର ଏକ ଅଂଶ। ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ଛଅ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ବାଂଲାଦେଶକୁ ଅତି କମରେ ୯୦,୦୦୦ ଟନ୍ ଡିଜେଲ୍ ପଠାଯିବ। ମଙ୍ଗଳବାର ଆସୁଥିବା କନସାଇନମେଣ୍ଟ ୫,୦୦୦ ଟନ୍, ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ, ଆଗାମୀ ଦୁଇ ମାସ ମଧ୍ୟରେ, ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛଅ ମାସ ପାଇଁ ମୋଟ ଡିଜେଲ ପରିମାଣ ପାଇବୁ ବୋଲି ବିପିସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ- New Vande Bharat: ନୂଆ ଅମୃତ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍ ମଞ୍ଜୁର: ଓଡ଼ିଶାର ୯ଟି ଷ୍ଟେସନ ଦେଇ ଚାଲିବ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ସପ୍ତାହର ଆରମ୍ଭରେ, ବାଂଲାଦେଶ ରବିବାର ଇନ୍ଧନ ଷ୍ଟକ୍ ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅଭିଯାନ ଚଳାଇଥିଲା ବୋଲି ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର ସଙ୍କଟକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ବଜାରରେ କୃତ୍ରିମ ଅଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଇନ୍ଧନ ଗଚ୍ଛିତ କରୁଛନ୍ତି। ବାଂଲାଦେଶ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏକ ବିବୃତିରେ କହିଛି, ଏହି ସଙ୍କଟର ସମାଧାନ ପାଇଁ, ସରକାର ଯାନବାହାନ ଉପରେ ଆଧାର କରି ଇନ୍ଧନ ଯୋଗାଣ ସୀମା ସ୍ଥିର କରିସାରିଛନ୍ତି।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ- LPG crisis: ଏଲ୍ପିଜି ସଙ୍କଟ: ହୋଟେଲ-ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ବନ୍ଦ ହେବା ଆଶଙ୍କା, ପରିସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ଗଠନ କଲେ ସରକାର, ଲାଗୁ ହେଲା ଏସମା
ଏହା ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ/ଫିଲିଂ ଷ୍ଟେସନରେ, ସରକାର ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ସୀମାଠାରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଇନ୍ଧନ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି, ଅତ୍ୟଧିକ ଲାଭ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ଷ୍ଟକ୍ ଗଚ୍ଛିତ ରଖାଯାଉଛି। ଖୋଲା ବଜାରରେ ଇନ୍ଧନ ବିକ୍ରୟ ଓ ଚୋରାଚାଲାଣ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି।