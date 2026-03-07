ୱାସିଂଟନ: ଇରାନ ସହିତ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଏବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆମେରିକାର ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପକେଟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ଆମେରିକୀୟମାନେ ଦୋହରା ଭାବେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ, ଇରାନ ସହିତ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଡଲାର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ, ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଦର ଆକାଶଛୁ୍ଆଁ ହେବାରେ ଲାଗିଛି।
ଆମେରିକାରେ ପ୍ରତି ଗ୍ୟାଲନ ପେଟ୍ରୋଲର ମୂଲ୍ୟ ୩.୩୨ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏକ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ପୂର୍ବ ତୁଳନାରେ ପ୍ରାୟ ୧୧ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ଗ୍ୟାଲନ ୪.୩୩ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହା ଏକ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ୧୫ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଏକ ଗ୍ୟାଲନ୍ ପ୍ରାୟ ୩.୭୮ ଲିଟର। ତେଣୁ, ଲିଟର ପ୍ରତି ଦର ୦.୮୮ ଡଲାର ବା ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କାରେ ପ୍ରାୟ ୮୧ ଟଙ୍କା ଛୁଇଁଛି।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ- War Updates: ଆମେରିକାର ଧମକ: ଆଜି ରାତିରେ ହେବ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ... ଫୁଟିବ ବୋମା-ଗର୍ଜିବ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର
ଆମେରିକା-ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ପରଠାରୁ ବିଶ୍ୱ ତୈଳ ବଜାର ଅସ୍ଥିରତାରେ ରହିଛି। ପାରସ୍ୟ ଉପସାଗର ଏବଂ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ତୈଳ ଟ୍ୟାଙ୍କରଗୁଡ଼ିକର ଚଳାଚଳ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛି, ଏହି ସମୁଦ୍ର ପଥ ଦେଇ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ ୨୦% ତୈଳ ଯୋଗାଣ ହୁଏ। ଏହି ମାର୍ଗ ପ୍ରତି ବିପଦ ବଢ଼ିବା ସହିତ, ସମଗ୍ର ବଜାରରେ ତୈଳ ଦର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ- T20 World Cup: ବିଶ୍ବଦଖଲ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଭାରତ, ଚାମ୍ପିଅନ ଆଶାରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ