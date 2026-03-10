ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ, ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଭାରତରେ ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ସଙ୍କଟର ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି। ଏହି ସମୟରେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସାରା ଦେଶରେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଏସମା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଘରୋଇ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସର ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ, ସରକାର ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଆଇନ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ରିଫାଇନାରୀ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ୍ ୟୁନିଟଗୁଡ଼ିକୁ ଏଲ୍ପିଜି ଉତ୍ପାଦନକୁ ସର୍ବାଧିକ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ ଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକୁ ଏଲ୍ପିଜି ପୁଲ୍କୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
ତୈଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ ଉତ୍ପାଦନ ହ୍ରାସ କରି ଏଲପିଜି ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ରିଫାଇନାରୀଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ଗଚ୍ଛିତ ଏବଂ କଳାବଜାରୀ ରୋକିବା ପାଇଁ ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇଁ ବୁକିଂ ଅବଧି ୨୧ ଦିନରୁ ୨୫ ଦିନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଆମଦାନୀ କରାଯାଇଥିବା ଏଲପିଜି ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଭଳି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଅଣ-ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଭିତ୍ତିରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି।
ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏଲ୍ପିଜି ଗ୍ୟାସର ହଠାତ୍ ଅଭାବକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ତୈଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କମିଟି ଗଠନ କରିଛି। ଏହି ଅଭାବ ହୋଟେଲ ଏବଂ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଶିଳ୍ପରେ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଶିଳ୍ପ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ଶୀଘ୍ର ଯୋଗାଣ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ ନହୁଏ, ତେବେ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଏବଂ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ବନ୍ଦ ହୋଇପାରେ।
ଭାରତ ବାର୍ଷିକ ପ୍ରାୟ ୩୧.୩ ନିୟୁତ ଟନ୍ ଏଲ୍ପିଜି ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ
ତୈଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ ଏକ ବିବୃତିରେ କହିଛି, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ହୋଟେଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ଏଲ୍ପିଜି ଯୋଗାଣ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତୈଳ ବିପଣନ କମ୍ପାନିଗୁଡ଼ିକର ତିନି ଜଣ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଭାରତ ବାର୍ଷିକ ପ୍ରାୟ ୩୧.୩ ନିୟୁତ ଟନ୍ ଏଲ୍ପିଜି ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ୮୭% ଘରୋଇ ରୋଷେଇ ଘରେ ଏବଂ ୧୩% ହୋଟେଲ ଏବଂ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଭଳି ବାଣିଜ୍ୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ମୋଟ ଚାହିଦାର ୬୨% ଆମଦାନି ମାଧ୍ୟମରେ ପୂରଣ କରାଯାଇଥାଏ।
