ଇସଲାମାବାଦ/କାବୁଲ: ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ସୀମା ଉତ୍ତେଜନା ଏବେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଜ୍ଜନକ ମୋଡ଼ ନେଇଛି ଯାହା ଫଳରେ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳର ଶାନ୍ତି ବ୍ୟାହତ ହୋଇଛି। ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ଥିରତା ଉପରେ ବଢୁଥିବା ସୀମା ବିବାଦର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟରେ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ବିରୋଧରେ ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ରବିବାର ସକାଳେ ତୋରଖାମର ଏକ ବାଣିଜ୍ୟିକ ବଜାରରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ କେବଳ ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ କରିନାହିଁ ବରଂ ଶହ ଶହ ପରିବାରର ଜୀବିକା ମଧ୍ୟ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛି। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବଢୁଥିବା ସାମରିକ ଉତ୍ତେଜନା କେବଳ କୂଟନୈତିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ନଷ୍ଟ କରୁନାହିଁ ବରଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଉଛି।
ଭୋର ପ୍ରାୟ ୪ଟାରେ ହଠାତ୍ ହୋଇଥିଲା ଆକ୍ରମଣ
ରବିବାର ଭୋର ପ୍ରାୟ ୪ଟା ସମୟରେ ତୋରଖାମ ସୀମା ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ବାଣିଜ୍ୟିକ ବଜାରରେ ହଠାତ୍ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା। ମେୟର ମୌଲଭି ଅବଦୁଲ୍ଲା ମୁସ୍ତାଫାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ବଜାର ନିକଟରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଯୋଗୁ ଏକ ବଡ଼ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା ଯାହା ଫଳରେ ୧୫୦ ରୁ ଅଧିକ ଦୋକାନ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ ୩୦୦ ନିୟୁତ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟାପକ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ଘଟିଛି। ଏହା ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆଘାତ।
କାବୁଲରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ଇଫତାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମିର ଖାନ ମୁତାକି ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଜେନେରାଲଙ୍କୁ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରି ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ପାକିସ୍ତାନୀ ସାମରିକ ନେତୃତ୍ୱ ନିଜ ସଂସଦ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହିତ ସଂଘର୍ଷରେ ଫସି ରହିଛି। ନିଜର ବିଫଳତା ପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରୁଛି। ମୁତାକି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି , ଆଲୋଚନା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଚାପ ଏବଂ ସଂଘର୍ଷ ନୀତି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଖରାପ ହେବ।
ପାକିସ୍ତାନୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଟିଟିପି ଭଳି ଗୋଷ୍ଠୀ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମାଟି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ତାଲିବାନ ଖଣ୍ଡନ କରିଛି। ମୁତାକି ଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଟିଟିପି ଏକ ନୂତନ ସଂଗଠନ ନୁହେଁ ଏବଂ ତାଲିବାନ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ପାକିସ୍ତାନରେ ଏହା ସକ୍ରିୟ ଥିଲା।ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ବିତାଡ଼ିତ କରି ବାଣିଜ୍ୟ ପଥ ବନ୍ଦ କରି ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ପାକିସ୍ତାନ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।
