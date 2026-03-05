ୱାସିଂଟନ: ଜଣେ ପାକିସ୍ତାନୀ ନାଗରିକ ଇରାନ ପ୍ରରୋଚନାରେ ଆମେରିକାର ବରିଷ୍ଠ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଷଡ୍ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ବୁଧବାର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ, ତାଙ୍କ ପୂର୍ବସୂରି ଜୋ ବାଇଡେନ୍ ଏବଂ ଜାତିସଂଘର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ନିକି ହାଲିଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଇରାନର ଗୁପ୍ତଚର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ।
ବ୍ରୁକଲିନର ଫେଡେରାଲ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋର୍ଟରେ ଆତଙ୍କବାଦ ଓ ହତ୍ୟା ଷଡ଼୍ଯନ୍ତ୍ର ଅଭିଯୋଗର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିବା ଆସିଫ୍ ମର୍ଚାଣ୍ଟ ନିଜ ପ୍ରତିରକ୍ଷାରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କୋର୍ଟଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ଏହି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଚାହୁ ନ ଥିଲେ ଏବଂ ଆରମ୍ଭରୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ଅପରେସନ୍ ବିଫଳ ହେବ।
ହାଲୁକା ନୀଳ ରଙ୍ଗର ସାର୍ଟ ଉପରେ ଧୂସର ସ୍ୱେଟର ପିନ୍ଧିଥିବା ମର୍ଚାଣ୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଭାଷାରେ କହିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣେ ଅନୁବାଦକ ଥିଲେ। ଓକିଲଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଷଡ୍ଯନ୍ତ୍ରରେ ହିଟମ୍ୟାନ୍ ନିଯୁକ୍ତି କରିବା, ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଦସ୍ତାବିଜ ଚୋରି କରିବା, ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଏବଂ ଆମେରିକାରେ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା। ମର୍ଚାଣ୍ଟ ଖଣ୍ଡପୀଠଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ, ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ସିଧାସଳଖ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ତେହେରାନରେ ଏକାଧିକ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଇରାନ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲର୍ ତିନିଜଣ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ: ଟ୍ରମ୍ପ, ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ କାରୋଲିନାର ପୂର୍ବତନ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ନିକି ହାଲି।
ବୁଧବାର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସଚିବ ପିଟ୍ ହେଗସେଥ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୨୦୨୪ରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଷଡ୍ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିବା ଇରାନର ନେତାଙ୍କୁ ଆମେରିକାର ଆକ୍ରମଣରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ କହିଛି ଯେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଇରାନର ଉଦ୍ୟମ ଇରାନ ଆକ୍ରମଣ ପଛରେ ଗୋଟିଏ କାରଣ ଥିଲା। ଓକିଲମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ମର୍ଚାଣ୍ଟ ଇରାନର ସେନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଯାହା ମେଜର ଜେନେରାଲ କାସିମ ସୁଲେମାନୀଙ୍କ ହତ୍ୟା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା।
ଆସିଫ୍ ମର୍ଚାଣ୍ଟ କିଏ?
ମର୍ଚ୍ଚାଣ୍ଟ ନିଜକୁ ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟବସାୟୀ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ, ଯିଏ କଦଳୀ ରପ୍ତାନି, କାର୍ ବିକ୍ରୟ ଓ ଗ୍ଲାସ୍ ଫାଇବର ଇନସୁଲେସନ୍ ଆମଦାନି ସମେତ ଅନେକ ବ୍ୟବସାୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ସେ ତାଙ୍କ କକାଙ୍କ ପୋଷାକ ବ୍ୟବସାୟରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।
ମର୍ଚ୍ଚାଣ୍ଟଙ୍କର ଦୁଇ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ପାଞ୍ଚଟି ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି। ଦୁଇ ପତ୍ନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଇରାନରେ ରହନ୍ତି। ଇରାନୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ୨୦୨୨ର ଶେଷ ଭାଗରେ ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ରିଭଲ୍ୟସନାରି ଗାର୍ଡ କର୍ପସର ସଦସ୍ୟ ମେହେରଦାଦ ୟୁସେଫ୍ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ପରିଚିତ କରାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ବିକ୍ଷୋଭ ଆୟୋଜନ କରିବା, ଦସ୍ତାବିଜ ଚୋରି କରିବା, ଟଙ୍କା ହେରଫେର କରିବା ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାର ଦାୟିତ୍ବ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ କାରଣ ସେ ଇରାନରେ ରହୁଥିବା ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଓ କନ୍ୟାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ। ଶେଷରେ ମର୍ଚ୍ଚାଣ୍ଟଙ୍କୁ ଜୁଲାଇ ୧୨, ୨୦୨୪ରେ ଟେକ୍ସାସର ରିଚମଣ୍ଡରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ପରେ ବିଚାରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ ନ୍ୟୁୟର୍କକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା।