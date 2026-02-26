ଜେନେଭା: ମାନବାଧିକାର ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ. ଜୟଶଙ୍କର ଭାରତର ମତକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ମାନବାଧିକାରକୁ କେବଳ ବିତର୍କର ବିଷୟ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ବିକାଶ ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ନିର୍ମାଣରେ ସମନ୍ୱିତ କରାଯିବା ଉଚିତ ବୋଲି ଅପିଲ୍ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ, ମାନବାଧିକାରର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ଦୁର୍ବଳ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ଉଚିତ। ଅଭିଭାଷଣରେ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧରେ ଶୂନ ସହନଶୀଳତା ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି।
ଜାତିସଂଘ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧରେ ଶୂନ ସହନଶୀଳତା ନୀତିକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ଉଚିତ
ଜୟଶଙ୍କର ମାନବାଧିକାର ପ୍ରତି ଏପରି ଏକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ରାଜନୀତିକରଣ ଓ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମାନଦଣ୍ଡରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିବ। ସେ ମୁକାବିଲା ବଦଳରେ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ବିଭାଜନ ବଦଳରେ ସହମତି ଗଠନର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି। ମାନବାଧିକାରକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇବାର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଉପାୟ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ସହଭାଗୀତା ଏବଂ କ୍ଷମତା ନିର୍ମାଣ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଜାତିସଂଘ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧରେ ଶୂନ ସହନଶୀଳତା ନୀତିକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ଉଚିତ। ଆତଙ୍କବାଦ ମାନବାଧିକାରର ସବୁଠାରୁ ଗମ୍ଭୀର ଉଲ୍ଲଂଘନ। କାରଣ ଏହା ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥାଏ। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କୌଣସି ଯଥାର୍ଥତା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଏବଂ ମିଳିତ ଭାବରେ ଏହାର ମୁକାବିଲା କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ।ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନବାଧିକାରକୁ ବିତର୍କର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପରିସରରୁ ବାହାରକୁ ନେଇ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେ ବିଶ୍ୱକୁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି ଯେ, କ୍ଷୁଦ୍ର ସ୍ୱାର୍ଥ ଅପେକ୍ଷା ମାନବ ବିକାଶ ଏବଂ କଲ୍ୟାଣ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ଅନିଶ୍ଚିତତାର ଏହି ଯୁଗରେ, ଭାରତ ବିଶ୍ୱ ମଞ୍ଚରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସହଯୋଗର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଠିଆ ହୋଇଛି।
ଭାରତ ଏବେ ବିଶ୍ୱର ଲୋକଙ୍କ ଲାଭ ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟିବାରେ ଲାଗିଛି
ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ ଜୟଶଙ୍କର କହିଛନ୍ତି, ଏହା ମାନବାଧିକାର ପାଇଁ ବଳ ଗୁଣକ ବା ଫୋର୍ସ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାୟର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ଭାରତର ଡିଜିଟାଲ ସାର୍ବଜନୀନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସହିତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ସରକାରୀ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନାର ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଛି। ଭାରତ ଏବେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱର ଲୋକଙ୍କ ଲାଭ ପାଇଁ ଏହି ସଫଳ ଅଭିଜ୍ଞତା ଓ ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟିବାରେ ଲାଗିଛି।
ସେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକର ଚୟନମୂଳକ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ସମାଲୋଚନା କରି କହିଛନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଅଲଗା କରିବା ଅଧିକାରକୁ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରେ। ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀମହାମାରୀ, ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଚାପ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ବିଦ୍ୟମାନ ଅସମାନତାକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ର କରିଛି। ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଏବଂ ବାହ୍ୟ ଆଘାତ ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତ ସର୍ବଦା ଗଣତନ୍ତ୍ର, ବହୁଳବାଦ ଏବଂ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟର ପଥକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଆସିଛି।
ମାନବାଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହି ମଡେଲ ହେବ ଭାରତ
ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ସାଉଥ୍ର ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଏକ ପ୍ରାଥମିକତା। ଅସୁରକ୍ଷାର ଭାବନା ସମାଜର ସମସ୍ତ ବର୍ଗର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ତେଣୁ, ଭାରତ ସମାନ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ଦେଶ ସହିତ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ବୋଲି ଜୟଶଙ୍କର କହିଛନ୍ତି। ଭାରତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଭ ପାଇଁ ବଡ଼ ପରିମାଣରେ ମାନବ ସମ୍ଭାବନା ବିକାଶରେ ନିରନ୍ତର ନିବେଶ କରୁଛି। ଆର୍ଥିକ ସେବା ଓ ସାର୍ବଜନୀନ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକର ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରବେଶ ଦୁର୍ନୀତି ତଥା ଥିବା ଫାଙ୍କକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ କରିଛି। ମାନବାଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହି ମଡେଲ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ ବିକାଶଶୀଳ ଦେଶମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଉଦାହରଣ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଭାରତ ସପ୍ତମ ଥର ପାଇଁ ମାନବାଧିକାର ପରିଷଦରେ ପୁନର୍ବାର ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମୁଦାୟର ବିଶ୍ୱାସକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି। ଭାରତ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ୧୮୮ ଭୋଟ ମଧ୍ୟରୁ ୧୭୭ ଭୋଟ ପାଇଛି। ଯାହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା।
