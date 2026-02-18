ଇସଲାମାବାଦ: ପାକିସ୍ତାନର ପଞ୍ଜାବ ପ୍ରଦେଶରେ ପୁଲିସ ଏନକାଉଣ୍ଟର ନାମରେ ବିଚାର ବହିର୍ଭୁତ ହତ୍ୟା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବେ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ମାନବାଧିକାର କମିସନ (ଏଚ୍ଆର୍ସିପି) ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ରିପୋର୍ଟ ଜାରି କରି ସରକାର ତଥା ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ କୋଣଠେସା କରିଛନ୍ତି। କମିସନ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଦେଶର ଅପରାଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବିଭାଗ (ସିସିଡି) ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ମିଥ୍ୟା ଏନକାଉଣ୍ଟର କରୁଛି। ଏହି ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ, ସମଗ୍ର ପାକିସ୍ତାନରେ ମାନବାଧିକାର ତଥା ଆଇନର ଶାସନ ଉପରେ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବାରେ ଲାଗିଛି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୨୫ର ପ୍ରଥମ ଆଠ ମାସରେ ପଞ୍ଜାବ ପ୍ରଦେଶରେ ମୋଟ ୬୭୦ ଘଟଣା ଏନକାଉଣ୍ଟର ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅପରେସନରେ ୯୨୪ ଜଣ ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଏହା ସହ ଦୁଇ ଜଣ ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। କମିସନ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସନ୍ତୁଳନକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଏହାକୁ ଏକ ସାଂସ୍ଥାଗତିକ ଅଭ୍ୟାସ ଓ ପୁଲିସର ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ ନୀତି ବୋଲି କହିଥିଲେ।
ଏଚ୍ଆର୍ସିପି କହିଛି, ଅପରାଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବିଭାଗର ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ ଏବଂ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ରେ ପ୍ରାୟ ସମାନ ବିବରଣୀ ଅଛି। ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାମଲାରେ, ଏହା ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ, ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପ୍ରଥମେ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ ପରେ ପୁଲିସ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା। କମିସନ ଏହାକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବଦଳରେ ଏକ ପୂର୍ବ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ବାର୍ତ୍ତାର ଅଂଶ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଏକ ଖୋଲା ଉଲ୍ଲଂଘନ।ଏନେଇ ପୀଡିତ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ରହିଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ତଦନ୍ତକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ପରିବାରକୁ ତୁରନ୍ତ ଶେଷକୃତ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାପ ପକାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପରିବାରକୁ ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ସେମାନେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯିବ।
ବନ୍ଧୁକ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଜାତିସଂଘର ନୀତିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପରୀତ
କମିସନଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ସିସିଡିର ଏହି ହିଂସାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ଓ ବନ୍ଧୁକ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଜାତିସଂଘର ନୀତିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପରୀତ। ମାନବାଧିକାର ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ କେବଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଓ ସମାନୁପାତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଘାତକ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର ଆବଶ୍ୟକ। କୋର୍ଟ ଓ ନାଗରିକ ସମାଜ ଏହି ଅଣ-ନ୍ୟାୟିକ ହତ୍ୟା ତଥା ଦାୟିତ୍ୱହୀନତାର ଗୁରୁତର ଅଭାବ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବାରମ୍ବାର ଗଭୀର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।ପ୍ରଦେଶ ସାରା ଚାଲିଥିବା ଏଭଳି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଏନକାଉଣ୍ଟର ଅପରେସନକୁ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଏଚ୍ଆର୍ସିପି ସରକାରଙ୍କଠାରେ ଦାବି କରିଛି। କମିସନ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସାଧାରଣ ସୁରକ୍ଷା କେବଳ ନ୍ୟାୟିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ହାସଲ କରାଯାଇପାରିବ ମାରାତ୍ମକ ସର୍ଟକଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ନୁହେଁ। ତୁରନ୍ତ ସଂଶୋଧନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବିନା ରାଜ୍ୟ-ପ୍ରାୟୋଜିତ ହିଂସା ଦେଶର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରତିଛବିକୁ ସ୍ଥାୟୀ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ ବୋଲି ଏଚ୍ଆର୍ସିପି କହିଛି।
