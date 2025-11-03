ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ପୁଣି ଥରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ (Donald Trump)ଙ୍କ ମିଛ ଧରାପଡ଼ିଯାଇଛି । କିଛି ଦିନ ତଳେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ (Narendra Modi) ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ରୁଷରୁ ତେଲ କ୍ରୟ କମାଇବେ । ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏହି କଥାକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ପୁଣି ଥରେ ମୋଦୀଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲା । ମୋଦୀ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଡରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ରାହୁଲ ଖୋଲାଖୋଲି କହିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆସିଥିବା ନୂଆ ତଥ୍ୟ ଏହାକୁ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ।
ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତ କେବଳ ରୁଷରୁ ତେଲ ଆମଦାନି ବଜାୟ ରଖିନାହିଁ, ବରଂ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଆମଦାନି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ, ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଜିକିସ୍ତାନ ମାର୍ଗକୁ ସକ୍ରିୟ କରିଛି, ଯାହା ନିଶ୍ଚିତ କରୁଛି ଯେ ତେଲ ସିଧାସଳଖ ରୁଷରୁ ନ ଆସି ଏକ ବିକଳ୍ପ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଆସିବ।
ଜାହାଜ-ଟ୍ରାକିଂ ଏଜେନ୍ସି Kpler ଏବଂ OilX ର ସଦ୍ୟତମ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ଭାରତ ଅକ୍ଟୋବରରେ ରୁଷରୁ ପ୍ରତିଦିନ ୧.୪୮ ନିୟୁତ ବ୍ୟାରେଲ ତେଲ କିଣିଛି, ଯାହା ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ କେବଳ ୧.୪୩ ରୁ ୧.୪୪ ନିୟୁତ ଥିଲା। ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ, ଭାରତ କେବଳ ରୁଷରୁ ତେଲ କ୍ରୟ ବୃଦ୍ଧି କରିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦାବି ସତ୍ତ୍ୱେ, ଏଥିରେ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି ।
ଆହୁର ପଢନ୍ତୁ : Pakistan-China Deal : ପାକିସ୍ତାନକୁ ୮ଟି ବୁଡ଼ାଜାହାଜ ଯୋଗାଇବ ଚୀନ
Kplerର ବିଶ୍ଳେଷକ ସୁମିତ ରିଟୋଲିଆ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନଭେମ୍ବର ୨୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁଷର ତୈଳ ଆମଦାନୀ ହ୍ରାସ ପାଇବ ନାହିଁ; ତାପରେ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ ।
ଭାରତ କାହିଁକି ରୁଷରୁ ତେଲ ଛାଡ଼ି ନାହିଁ?
ଭାରତ ପ୍ରତିଦିନ ୫ ନିୟୁତ ବ୍ୟାରେଲରୁ ଅଧିକ ତେଲ ଆମଦାନୀ କରେ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ରୁଷ ଏତେ ଶସ୍ତା ତେଲ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, କେଉଁ ଦେଶ ଏପରି ସୁଯୋଗକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବ? ୨୦୨୨ରେ ଯେତେବେଳେ ୟୁକ୍ରେନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶମାନେ ରୁଷ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭାରତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଥିଲା ଯେ ଏହା ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁଠାରୁ ତେଲ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ସେଠାରୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ମୂଲ୍ୟରେ କିଣିବ। ଏବଂ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଘଟିଥିଲା। କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ରୁଷ ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ ତୈଳ ଯୋଗାଣକାରୀ ହୋଇଗଲା।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: Jaipur Accident: ଛାତି ଥରାଇ ଦେଉଛି ଭୟାବହ ଦୁର୍ଘଟଣା: ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ମାଡ଼ିଗଲା ଡମ୍ପର, ଚାଲିଗଲା ୧୯ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନ