ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଓ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀର ପରିବହନ ମାର୍ଗର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାଧା ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଯୋଗାଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି। ଯଦି ଏହି ସମୁଦ୍ର ପଥରେ ଯୋଗାଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ତେବେ ବିଶ୍ଵ ଶକ୍ତି ବଜାରରେ ବଡ଼ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଭାରତ ଉପରେ ଏହାର କ’ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ତାହା ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତ ପାଖରେ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୪୦-୪୫ ଦିନର ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଭଣ୍ଡାର ଅଛି। ଭାରତରେ ପ୍ରାୟ ୧୦ କୋଟି ବ୍ୟାରେଲ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମହଜୁଦ ରହିଛି। ଏଥିରେ ରିଫାଇନାରୀ ଭଣ୍ଡାର, ଭୂତଳ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଭଣ୍ଡାର ଓ ଭାରତକୁ ଆସୁଥିବା ଜାହାଜରେ ଗଚ୍ଛିତ ତୈଳ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ଭାରତ ମୋଟ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଆବଶ୍ୟକତାର ପ୍ରାୟ ୮୮ ପ୍ରତିଶତ ଆମଦାନୀ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ମୋଟ ଆମଦାନୀର ଅଧାରୁ ଅଧିକ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରୁ ଆସିଥାଏ, ଯାହାର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଗତି କରେ। ହାରାହାରି, ଭାରତ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ ୫୦ଲକ୍ଷ ବ୍ୟାରେଲ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଆମଦାନୀ କରେ, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ୨୫ ଲକ୍ଷ ବ୍ୟାରେଲ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଆସେ। କେପଲରର ପ୍ରମୁଖ ଗବେଷଣା ବିଶ୍ଳେଷକ ସୁମିତ ରିଟୋଲିଆ କୁହନ୍ତି ଯେ ଯଦି ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରୁ ତୈଳ ଯୋଗାଣ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ତେବେ ଏହାର ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ପଡ଼ିବ।
ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ?
ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରାୟ ୩୩ କିଲୋମିଟର ଚଉଡ଼ା ଏକ ସମୁଦ୍ର ପଥ, ଯାହା ପାରସ୍ୟ ଉପସାଗରକୁ ଆରବ ସାଗର ସହିତ ସଂଯୋଗ କରୁଛି। ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ରପ୍ତାନି ଓ ବିଶ୍ୱ ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣର ପ୍ରାୟ ୨୦ ପ୍ରତିଶତ ଏହି ଜଳମାର୍ଗ ଦେଇ ଗତି କରେ। ବିଶ୍ଳେଷକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ, ଭାରତ ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକା, ଲାଟିନ୍ ଆମେରିକା, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ରୁଷରୁ ଅତିରିକ୍ତ ଯୋଗାଣ ଆଣି ଏହି ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରିପାରିବ। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିପଦ ହେଉଛି ଭୌତିକ ଅଭାବ ଅପେକ୍ଷା ମୂଲ୍ୟ ଅସ୍ଥିରତା ଓ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଆମଦାନୀ ବିଲ୍। ତଥାପି, ଯଦି ଏହି ବାଧା ଗୁରୁତର ଓ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ଭାରତର ତୈଳ ଆମଦାନୀ ବିଲ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ ଓ ବ୍ୟାପକ ଆର୍ଥିକ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।
