ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗତବର୍ଷ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ପାକିସ୍ତାନ ସହ ସୀମା ବିବାଦ ସମୟରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ସ୍ପଟ୍ର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପରେ ଭାରତ ୫୦ରୁ ଅଧିକ ଗୁପ୍ତଚର ଉପଗ୍ରହ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛି। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରଶାସନ ବିଦେଶରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଷ୍ଟେସନ୍ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଛି ବୋଲି ନିଜର ନାମ ରଖି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ, ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ଏସିଆ ଓ ସ୍କାଣ୍ଡିନେଭିଆରେ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ସ୍ଥାନୀୟ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ- APPLE Pay: ଭାରତରେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ମିଳିବ ଆପଲ ପେମେଣ୍ଟ ସେବା
ଅନ୍ଧକାର ଓ ମେଘୁଆ ଅବସ୍ଥାରେ ଚିତ୍ର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ନୂତନ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ସହିତ ଏହି ଉପଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକୁ ସଜ୍ଜିତ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଷ୍ଟେସନ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନକରି ଗୋଟିଏ ଉପଗ୍ରହରୁ ଅନ୍ୟ ଉପଗ୍ରହକୁ ତଥ୍ୟ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନବୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ସ୍ପେସ୍-ବେସଡ୍ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ-୩ ଅଧୀନରେ ପ୍ରଥମ ୫୨ଟି ଉପଗ୍ରହର ଉତ୍କ୍ଷେପଣକୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଟ୍ରାକ୍ କରାଯାଉଛି।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ- LoC: ଏଲ୍ଓସିରେ ଉତ୍ତେଜନା: ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳିବିନିମୟ, ଦୃଢ଼ ଜବାବ ଦେଲେ ଭାରତୀୟ ଯବାନ
ଉପଗ୍ରହ ଉତ୍କ୍ଷେପଣକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ବିଷୟରେ ଜୁନ୍ ମାସରେ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା (ଇସ୍ରୋ) ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭି ନାରାୟଣନ୍ ଚେନ୍ନାଇରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତର ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଭାରତ ୧୫୦ଟି ନୂତନ ଉପଗ୍ରହ ନିୟୋଜିତ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆନୁମାନିକ ପ୍ରାୟ ୨୬,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆଣବିକ ସଶସ୍ତ୍ର ଦକ୍ଷିଣ ଏସୀୟ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ସହ ମେ ମାସରେ ସାମରିକ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବା ପରେ ଭାରତ ପାଇଥିବା ଶିକ୍ଷା ଅନୁସାରେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ବ୍ଲୁମବର୍ଗ ନ୍ୟୁଜ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲା ଯେ କକ୍ଷପଥ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ମହାକାଶଯାନ ପ୍ରତି ବିପଦକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଓ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ଅଙ୍ଗରକ୍ଷୀ ଉପଗ୍ରହ ବିକାଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଛି।