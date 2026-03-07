ତେହେରାନ: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଏକ ଭୟଙ୍କର ମୋଡ଼ ନେଇଛି, ନିରୀହ ଜୀବନ ଓ ବିଶ୍ୱ ସ୍ଥିରତା ଉଭୟ ବାଜିରେ ଲାଗିଛି। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଅଲି ଖେମିନିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଇରାନ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଥିବା ରକ୍ତାକ୍ତ ସଂଘର୍ଷ ନିଆଁରେ ଘିଅ ଢାଳିଛି। ତେହେରାନରେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଉପରେ ଭୟଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ ତଥା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଚେତାବନୀ ବିଶ୍ୱକୁ ଚକିତ କରିଛି। ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଆଉ ଦୁଇଦେଶର ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ । ଏହା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ବିପଦ ପାଲଟିଛି।
ଇସ୍ରାଏଲ ଏକ ଗୁରୁତର ଭୁଲ୍ କରିଛି
ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଅଲି ଖେମିନିଙ୍କ ହତ୍ୟା ଖବରର ଛଅ ଦିନ ପରେ, ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପୋଷ୍ଟଟି ଇସ୍ରାଏଲୀ ଶାସନକୁ ସିଧାସଳଖ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲା ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ଏକ ଗୁରୁତର ଭୁଲ୍ କରିଛି, ଯାହାର ପରିଣାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରାଶାଜନକ ହେବ। ଡିଜିଟାଲ ବାର୍ତ୍ତା ସହିତ ଏଥିରେ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଏଆଇ-ଜେନେରେଟେଡ୍ ଚିତ୍ର ରହିଛି, ଯାହା ଏକ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଉଛି।
ଖେମିନିଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ସଦ୍ୟତମ ଚିତ୍ରରେ ଏକ ହାଇପରସୋନିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଦେଖାଯାଉଛି, ଯାହା ଏକ ପରୀକ୍ଷାଗାରରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହେବାଠାରୁ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ସୈନିକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହାର ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ସ୍ଥିତି ରହିଛି। ଯଦିଓ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅସ୍ତ୍ରର ନାମ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ତେବେ ଏହା ସୂଚାଇ ଦେଇଛି ଯେ, ଇରାନ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଇସ୍ରାଏଲ ବିରୋଧରେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରତିଶୋଧମୂଳକ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ଇତି ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଉନ୍ନତ ବ୍ଲୁ ସ୍ପାରୋ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରିଛି। ଯାହା ଅଭେଦ୍ୟ ବଙ୍କର ଭେଦ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ।
ଖେମିନିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ କିଏ ପରିଚାଳନା କରୁଛି ତାହା ଏବେ ଏକ ବଡ଼ ରହସ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି । କିନ୍ତୁ ଏହି ବାର୍ତ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
