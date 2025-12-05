ମସ୍କୋ:  ମହାକାଶ ଏଜେନ୍ସି ରୋସ୍‌କସମୋସ୍‌ର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦିମିତ୍ରୀ ବାକ୍‌ନୋଭ   କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ସହିତ ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ରକେଟ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଚୁକ୍ତି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମାନବ ମହାକାଶ ଉଡ଼ାଣ ଏବଂ ମହାକାଶ ଷ୍ଟେସନ ବିକାଶରେ ସହଯୋଗ ଏହାଦ୍ବାରା ନୂଆ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିବ। ରୁଷ୍‌ ଏହାର ସେମି-କ୍ରାୟୋଜେନିକ୍ ରକେଟ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଆର୍‌ଡି-୧୯୧ଏମ୍‌ ଭାରତକୁ ଯୋଗାଇବ ଏବଂ ଏହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତକୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, ଯାହା ମହାକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ସହିତ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରିବ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆଜିଠାରୁ   ରୁଷ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କ ଦୁଇ ଦିନିଆ ଭାରତ ଗସ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ‌ବେଳେ ଏଭଳି ଘୋଷଣା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ରକେଟ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଚୁକ୍ତି ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିଲା। ରୁଷ୍‌ ଏବଂ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରମୁଖ ଚୁକ୍ତି ହେବ।    ବ୍ରହ୍ମୋସ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଉତ୍ପାଦନ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ତ୍ବରାନ୍ବିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଣିକି  ଭାରତ ରୁଷ୍‌ରୁ ରକେଟ୍ ଇଞ୍ଜିନ କିଣିବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ  ଇସ୍ରୋର ଜିଏସ୍‌ଏଲଭି ରକେଟ୍‌ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଭାରତ ସାତଟି କ୍ରାୟୋଜେନିକ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ କିଣିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେରିକାର ଭୌଗୋଳିକ ଚାପ ହେତୁ ରୁଷ୍‌ ପରେ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା ଏବଂ କୌଣସି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ହସ୍ତାନ୍ତର ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥିଲା।

 ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଓ ରୁଷ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ବାହାରିବା ସମୟରେ ସମାନ ସରକାରୀ କାର୍‌ରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ପୂରା ବିଶ୍ବର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୫ରେ ଚୀନ୍‌ର ତିଆନଜିନରେ ସାଂଘାଇ ସହଯୋଗ ସଂଗଠନ (ଏସ୍‌ସିଓ) ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଓ ପୁଟିନ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଗାଡିରେ ସେମାନଙ୍କର ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବୈଠକର ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ମସ୍କୋ ସହିତ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ତୈଳ ବାଣିଜ୍ୟ ବିରୋଧରେ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ ଘୋଷଣା କରିବା ସମୟରେ ଏସ୍‌ସିଓରେ ଏକାଠି କାର୍ ଯାତ୍ରା ଏକ ଭିଜୁଆଲ୍ ବିବୃତି ଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ କାର୍ ଚୀନ୍‌ରେ ପୁଟିନଙ୍କ ଗାଡ଼ି ‘ଅରସ୍ ସେନାଟ୍’କୁ ଅନୁସରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ରୁଷ୍‌ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଟୟୋଟା ଫର୍ଚ୍ୟୁନରକୁ ଅନୁସରଣ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଦୁଇନେତା ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ।

