ତେହେରାନ: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ନାବିକ ଥିବା ଜାହାଜ ଉପରେ ପୁଣି ଥରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଇରାକର ଖୋର ଅଲ୍ ଜୁବେର ବନ୍ଦର ନିକଟରେ ଲଙ୍ଗରିଂ କରୁଥିବା ସମୟରେ ବାହାମାସ ପତାକା ବହନ କରୁଥିବା ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଟ୍ୟାଙ୍କରକୁ ଇରାନ ରିମୋଟ୍-କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଡଙ୍ଗା ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲା।
ନାମିବେରେ ୧୦ ଜଣ ଭାରତୀୟ ନାବିକ ଥିଲେ
ଭାରତର ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର ଜେନେରାଲଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ସୋନାଙ୍ଗୋଲ୍ ନାମିବେରେ ୧୦ ଜଣ ଭାରତୀୟ ନାବିକ ଥିଲେ। ମୃତାହତଙ୍କ ବିଷୟରେ କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ। କୁଏତ ବନ୍ଦର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏକ ବଡ଼ ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ଲଙ୍ଗରରେ ଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଟ୍ୟାଙ୍କରଟି ପାଣି ନେଇ ତେଲ ଢାଳି ଦେଇଥିଲା। ଇରାନ ଓ ଆମେରିକା-ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ ୯ଟି ତୈଳ ପରିବହନକାରୀ ଜାହାଜ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ଏହି ସମସ୍ତ ୯ଟି ଜାହାଜରେ ଭାରତୀୟ ନାବିକ ଥିଲେ।
ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପାରସ୍ୟ ଉପସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାରତୀୟ ପତାକା ବହନ କରୁଥିବା ୩୬ଟି ଜାହାଜ ଏବଂ ଆଡେନ ଉପସାଗରରେ ତିନୋଟି ଜାହାଜ ରହିଛି। ଭାରତୀୟ ପତାକା ବହନ କରୁଥିବା ଜାହାଜକୁ ଅଟକାଇବା, ଚଢ଼ଉ କିମ୍ବା ଆହତ ହୋଇଥିବା ନେଇ ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ମାରିନଟ୍ରାଫିକ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରୁ ଜାହାଜ-ଟ୍ରାକିଂ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ରଏଟର୍ସ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, ତେଲ ଏବଂ ତରଳ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ ଏବଂ ମାଲବାହୀ ଜାହାଜ ସମେତ ପ୍ରାୟ ୨୦୦ ଜାହାଜ ଖୋଲା ଜଳରାଶିରେ ଲଙ୍ଗର ଲଗାଇ ରହିଥିଲା। ଶତାଧିକ ଅନ୍ୟ ଜାହାଜ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ବାହାରେ ଅଟକି ରହିଛି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ପୁନଃଆରମ୍ଭ କରିବା ଏବଂ ଶକ୍ତି ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକୀୟ ନୌସେନା ଏସ୍କର୍ଟ ଏବଂ ବୀମା ପ୍ରଦାନ କରିଛି।
ବ୍ଲୁମବର୍ଗ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ, ଭାରତ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପରିବହନ କରୁଥିବା ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାହାଜ ପାଇଁ ବୀମା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ତନ୍ତ୍ର ଉପରେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ପାଇଁ ଆମେରିକା ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛି। ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଫସି ରହିଥିବା ପ୍ରାୟ ୨୩,୦୦୦ ଭାରତୀୟ ନାବିକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ନାବିକ ସଂଘ ଏବଂ ଜାହାଜ ଶିଳ୍ପ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଗୁରୁବାର ଦିନ ମୁମ୍ବାଇରେ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ୟାମ ଜଗନ୍ନାଥନଙ୍କ ସହ ସଂଘଗୁଡ଼ିକର ଏକ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ତିନି ଜଣ ଭାରତୀୟ ନାବିକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି।
