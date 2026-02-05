ତେହେରାନ: ଇରାନରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ମହିଳାମାନେ ଏବେ ଆଇନଗତ ଭାବରେ ମୋଟରସାଇକେଲ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇପାରିବେ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବର୍ଷ ବର୍ଷର ଆଇନଗତ ଅସ୍ପଷ୍ଟତାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ, ଆଇନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମୋଟରସାଇକେଲ କିମ୍ବା ସ୍କୁଟର ଚଳାଇବା ନିଷେଧ କରିନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରଶାସନ ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରୁନଥିଲା।ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ କରାଉଥିଲା। ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆହତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ସେମାନଙ୍କର ବୈଧ ଲାଇସେନ୍ସ ନଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ ଦୋଷ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଏହି ନୂତନ ସରକାରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏଭଳି ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମତି
ଇରାନର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହମ୍ମଦ ରେଜା ଆରେଫ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି। ଜାନୁଆରି ଶେଷ ଭାଗରେ ଇରାନର କ୍ୟାବିନେଟ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲା। ସରକାରୀ ସମାଚାର ଏଜେନ୍ସି ଅନୁଯାୟୀ, ଏହା ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମକୁ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ସମାନ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୁଲିସକୁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମୋଟରସାଇକେଲ୍ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ତାଲିମ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପୁଲିସ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ ଏବଂ ସଫଳ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ମୋଟରସାଇକେଲ୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।
ମହିଳା ଅଧିକାର ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ
ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମୋଟରସାଇକେଲ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଇରାନରେ ମହିଳା ଅଧିକାର ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି । ଏହା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ରାସ୍ତାରେ ସେମାନେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଭେଦଭାବକୁ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। କୁହାଯାଉଛି ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ଅଧିକାର ଦିଗରେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ସଙ୍କେତ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଇରାନରେ ଗତ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହୋଇଥିଲଶ। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ, ଏହି ପ୍ରତିବାଦଗୁଡ଼ିକ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ସଙ୍କଟ ବିରୋଧରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହା ସରକାର ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା।
