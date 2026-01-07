ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: Gmail ୟୁଜରଙ୍କ ଗୋପନୀୟତାକୁ ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି। ଟେକ୍ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, Google ହୁଏତ ଏହାର AI ମଡେଲଗୁଡ଼ିକୁ ଟ୍ରେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ୟୁଜରଙ୍କ ଇମେଲ୍ ଡାଟା ଆକ୍ସେସ୍ କରୁଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, Gmailରେ କିଛି ସ୍ମାର୍ଟ ଫିଚର୍ ଡିଫଲ୍ଟ ଭାବରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି। ସେସବୁ AI କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମେସେଜ୍ ଏବଂ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବାର ପଥ ପରିଷ୍କାର କରିପାରେ। ତେଣୁ, ୟୁଜରମାନଙ୍କୁ ଏବେ ନିଜସ୍ୱ ସେଟିଂସ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି।
Gmail ବିଷୟରେ ନୂଆ ଦାବି
ଗଣମାଧ୍ୟମ ନ୍ୟୁୟର୍କ ପୋଷ୍ଟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ Gmail ୟୁଜରମାନେ ପୂର୍ବରୁ AI ଟ୍ରେନିଂ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ, Gmail ୟୁଜରଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଇମେଲ୍ ଏବଂ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଆକ୍ସେସ ଦେଇ AI ମଡେଲଗୁଡ଼ିକୁ ଟ୍ରେନ୍ କରିପାରିବ। ସେ ଏହାକୁ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟା ବୋଲି କହି କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ୟୁଜର ମାନଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସେଟିଂସ୍ ମାନୁଆଲୀ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡିବ।
Gmail users urged to switch off these two main features over privacy concerns https://t.co/qE6GkJudgFpic.twitter.com/EwRw33ASkC— New York Post (@nypost) January 6, 2026
Gmail ରେ କିଛି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଚିନ୍ତାର କାରଣ
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, Gmailର ସ୍ମାର୍ଟ ଫିଚର୍ସ ଏବଂ ୱର୍କସ୍ପେସ୍ ସ୍ମାର୍ଟ ଫିଚର୍ସ ୟୁଜରଙ୍କ ଡାଟା ଆକ୍ସେସ୍ କରିପାରିବ। ଏହି ଫିଚର୍ସରେ ଆସ୍କ ଜେମିନି, କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସାରାଂଶ, ସ୍ମାର୍ଟ ସଜେସନ୍ସ ଏବଂ ଗୁଗୁଲ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଭଳି ପାୱାର ଟୁଲ୍ସ ରହିଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଏହି AI ଫିଚର୍ସ ଇନବକ୍ସ ଡାଟା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତେଣୁ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଦ୍ୱାରା Gmailର AI ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନର ଅଧିକାଂଶ ଅଂଶ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ।
Gmail ରେ ସ୍ମାର୍ଟ ଫିଚରଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ବନ୍ଦ କରିବେ
ଡେସ୍କଟପ୍ କିମ୍ବା ଲାପଟପ୍ ୟୁଜରମାନେ Gmail ରେ ସମସ୍ତ ସେଟିଂସ୍ ଦେଖି ପରେ ସ୍ମାର୍ଟ ଫିଚର୍ସ ସେକ୍ସନକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଏଠାରେ ଚାଲୁ ରହିଥିବା Gmail, Chat, ଏବଂ Meet ରେ ସ୍ମାର୍ଟ ଫିଚର୍ସକୁ ଅନଚେକ୍ କରନ୍ତୁ(Turn on smart features on Gmail, Chat, and Meet)। Manage Workspace ସ୍ମାର୍ଟ ଫିଚର୍ ସେଟିଂସ୍(Manage Workspace smart feature settings) ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଏକ ନୂତନ ପପ୍-ଅପ୍ ଖୋଲିବ। AI ଆକ୍ସେସ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରୋକିବା ପାଇଁ Google ଉତ୍ପାଦ(Google products) ଏବଂ Google Workspace ସହ ଜଡିତ ସ୍ମାର୍ଟ ଫିଚର୍ସକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ଗୁଗୁଲ୍ କଣ କହୁଛି?
ଗୁଗୁଲ୍ ଏହି ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅସ୍ୱୀକାର କରି କହିଛି ଯେ, Gmail ଡାଟା AI ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ନାହିଁ। କମ୍ପାନି ଅନୁଯାୟୀ, ୟୁଜରଙ୍କ ଡାଟା କେବଳ ଫିଚର୍ ଫଙ୍କସନ୍ ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ତେବେ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଜେମିନି ପରି AI ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟଧିକ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ(invasive)। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, Gmail ର ଜଟିଳ ସେଟିଂଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ ୟୁଜରଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିଥାଏ, ଯାହା ଗୋପନୀୟତା ଚିନ୍ତାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇଥାଏ।
