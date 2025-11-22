ୱାଶିଂଟନ: ନିକଟରେ, ଆମେରିକାର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଡି ଭାନ୍ସ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଉଷା ଭାନ୍ସ ଶିରୋନାମାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ। ଭାନ୍ସ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ, ଉଷା ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଉଷା ଭାନ୍ସଙ୍କ ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ ଉପସ୍ଥିତି ଏବେ ଦୁହିଁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
ଆମେରିକାର ଦ୍ୱିତୀୟ ମହିଳା ଉଷା ଭାନ୍ସ ନିକଟରେ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମେଲାନିଆ ଟ୍ରମ୍ପ୍ଙ୍କ ସହ ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦେଖା ଦେଇଥିଲେ। ଭାନ୍ସ ହାତରେ ତାଙ୍କ ବିବାହ ମୁଦି ପିନ୍ଧି ନଥିଲେ। ବୁଧବାର ଦିନ, ଭାନ୍ସ ଏବଂ ମେଲାନିଆ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଉତ୍ତର କାରୋଲିନାର କ୍ୟାମ୍ପ ଲେଜୁନ୍ ଏବଂ ନୌସେନା ଏୟାର ଷ୍ଟେସନ୍ ନ୍ୟୁ ରିଭର ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:Trump's Immigration Policy: ଆତଙ୍କବାଦ ବିସ୍ତାର କରୁଛି ସୋମାଲିଆ:ଦେଶର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ମାନ୍ୟତା ସମାପ୍ତ କଲେ ଟ୍ରମ୍ପ୍, ଦେଶାନ୍ତର ପାଇଁ ଯୋଜନା
ବିବାହ ମୁଦି କୁଆଡେ ଗଲା
ସେଠାରେ ସେମାନେ ଉଭୟ ସାମରିକ ଘାଟିର ଛାତ୍ର, ଅଧ୍ୟାପକ, ସାମରିକ ପରିବାର ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ ବୋଲି ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ କହିଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଅନେକ ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଉଷା ଭାନ୍ସଙ୍କ ହାତ ଅଙ୍ଗୁଠିରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ନଥିଲା।
ଫଟୋଗୁଡ଼ିକ ଅନେକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା, ଅନେକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ ଯେ, ଉଷା ଭାନ୍ସଙ୍କ ବିବାହ ମୁଦି ହାତରେ ନଥିଲା। ରାଜନୈତିକ ରଣନୀତିଜ୍ଞ ଆଡାମ ପାର୍ଖୋମେଙ୍କୋ କହିଛନ୍ତି,ଆକର୍ଷଣୀୟ ଯେ, ଗତକାଲି ଉଷା ଭାନ୍ସଙ୍କୁ କ୍ୟାମ୍ପ ଲେଜୁନରେ ତାଙ୍କ ବିବାହ ମୁଦି ବିନା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏହା ଆମେ ଭାବିଥିବା ଅପେକ୍ଷା ଶୀଘ୍ର ଘଟୁଛି।
ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଉଠିଥିଲା ପ୍ରଶ୍ନ
ଉଷା ଏବଂ ଜେ.ଡି. ଭାନ୍ସଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ସମ୍ପ୍ରତି ସେତେବେଳେ ଯାଞ୍ଚ ପରିସରକୁ ଆସିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଗଲା ଯେ, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ। ଉଷା ଭାନ୍ସ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ପାଳନ କରନ୍ତି, ଏବଂ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ, ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ, ସେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି।
ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ମିସିସିପି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ଟର୍ନିଂ ପଏଣ୍ଟ ଆମେରିକା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜେ.ଡି. ଭାନ୍ସ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ TPUSA ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଚାର୍ଲି କିର୍କଙ୍କ ବିଧବା ପତ୍ନୀ ଏରିକାଙ୍କ ସହ ଆଲିଙ୍ଗନର ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:Asaduddin Owaisi : ଆମେ ନୀତୀଶ ସରକାରକୁ ସମର୍ଥନ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, କିନ୍ତୁ…
ଯଦିଓ ଉଷା ଭାନ୍ସଙ୍କ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଫଟୋ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ବିବାହ ମୁଦି ବିନା ଦେଖାଯାଇଛନ୍ତି ତାାକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତଥାପି ଭାନ୍ସ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଥିବାର ରିପୋର୍ଟ ନାହିଁ। ଦମ୍ପତି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଫଟୋକୁ ନେଇ କୌଣସି ମନ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ନାହାନ୍ତି।