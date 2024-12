ଜେରୁଜେଲମ୍: ଗାଜାର କମଲ ଅଦୱାନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ସେନାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସାମରିକ ଅପରେସନ ହୋଇଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀ(ଆଇଡିଏଫ) ଦ୍ବାରା ହମାସର ପ୍ରମୁଖ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସମେତ ୨୪୦ରୁ ଅଧିକ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି।ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହମାସର ପ୍ରମୁଖ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ଇସଲାମିକ୍ ଜିହାଦୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି।

ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଅପରେସନରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂରଚନା ତଥା ଅପରେଟିଭଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଅନେକ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଆତଙ୍କବାଦୀ ରୋଗୀ ଭାବରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରି ଖସିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା କୁହାଯାଇଛି।

📍𝗢𝗽𝗲𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗥𝗲𝗰𝗮𝗽: 𝗛𝗮𝗺𝗮𝘀 𝗖𝗼𝗺𝗺𝗮𝗻𝗱 𝗖𝗲𝗻𝘁𝗲𝗿 𝗶𝗻 𝘁𝗵𝗲 𝗞𝗮𝗺𝗮𝗹 𝗔𝗱𝘄𝗮𝗻 𝗛𝗼𝘀𝗽𝗶𝘁𝗮𝗹



• 240+ Hamas, Islamic Jihad terrorists and other operatives suspected of terrorist activities were apprehended, some of whom attempted to pose as… pic.twitter.com/2oOCbeAsyQ