ଲକ୍ଷ୍ମୌ: ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବୃନ୍ଦାବନରେ ରବିବାର ସନ୍ଥ ଜଗଦଗୁରୁ ରାମଭଦ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ବାଗେଶ୍ୱର ଧାମ ସରକାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର କୃଷ୍ଣ ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସନାତନ ହିନ୍ଦୁ ଏକତା ପଦଯାତ୍ରାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ଏହି ଅବସରରେ ଜଗଦଗୁରୁ ରାମଭଦ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ‘ ମହାଗଠବନ୍ଧନକୁ ତାର କାମ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଦଣ୍ଡ ମିଳିଛି।’
ଏବେ ଓମ୍ ଶାନ୍ତିର ସମୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଓମ୍ କ୍ରାନ୍ତି-କ୍ରାନ୍ତି-କ୍ରାନ୍ତିର ସମୟ
ସନାତନ ହିନ୍ଦୁ ଏକତା ପଦଯାତ୍ରାର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଜଗଦଗୁରୁ ରାମଭଦ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଥିଲେ, ‘ଏବେ ଓମ୍ ଶାନ୍ତିର ସମୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଓମ୍ କ୍ରାନ୍ତି-କ୍ରାନ୍ତି-କ୍ରାନ୍ତିର ସମୟ। ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିନ୍ଦୁ ଝିଅଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଆହ୍ୱାନ... ସମସ୍ତେ ଜଣେଜଣେ ଝାନ୍ସୀର ରାଣୀଙ୍କ ପରି ସାହସୀ ହୁଅନ୍ତୁ।
ଅଧିକପଢ଼ନ୍ତୁ:ଶୀତଦିନେ ବଥୁଆ ଶାଗ ଖାଇବାର ଉପକାରିତା
ସେହିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିନ୍ଦୁ ଘରର ଦ୍ୱାରଦେଶରେ ଏକ ତୁଳସୀ ଗଛ ଏବଂ ଏକ ଗାଈ ରହିବା ଉଚିତ। ମୋ ମତରେ ଗାଈ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ୯୯ କୋଟି ଦେବଦେବୀଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିନ୍ଦୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ବାରା କ’ଣ ଲାଭ ମିଳିବ ତାହା ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ।’
ସନାତନ ହିନ୍ଦୁ ଏକତା ପଦଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଜଗଦ୍ଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀ ରାମଭଦ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଏକ ଫଳକ ପ୍ରଦାନ କରି ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ଜଗଦ୍ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥିଲେ। ଗଙ୍ଗା-ଯମୁନା ଆରତୀ ପରେ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ସନ୍ଥଙ୍କୁ ଫଳକ ପ୍ରଦାନ କରି ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ।
ଅଧିକପଢ଼ନ୍ତୁ:ଫିଙ୍ଗନ୍ତୁ ନାହିଁ ବଳକା ଭାତ, ସେଥିରୁ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ସ୍ବାଦିଷ୍ଟ ପକୁଡ଼ି