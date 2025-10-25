Bihar Elections : ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟରେ ନୀତୀଶ କୁମାର (Nitish Kumar)ଙ୍କ ଦଳ ଜେଡିୟୁ (JDU) ଏକ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଲିପ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ ଜେଡିୟୁ ୧୧ ଜଣ ନେତାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବହିଷ୍କାର କରିଛି। ଏହି ନେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ, ପୂର୍ବତନ ଏମଏଲସି ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି।
ବହିଷ୍କୃତ ନେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶୈଳେଶ କୁମାର, ପୂର୍ବତନ ଏମଏଲସି ସଞ୍ଜୟ ପ୍ରସାଦ, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଶ୍ୟାମ ବାହାଦୁର ସିଂହ, ପୂର୍ବତନ ଏମଏଲସି ରଣବିଜୟ ସିଂହ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସୁଦର୍ଶନ କୁମାରଙ୍କ ସମେତ ୧୧ ଜଣ ଅଛନ୍ତି।
ଏହି ନେତାମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଜେଡିୟୁ ଜମାଲପୁରରୁ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଥିବା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶୈଳେଶ କୁମାରଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବହିଷ୍କାର କରିଛି। ଚକାଇ ଆସନରୁ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଥିବା ସଞ୍ଜୟ ପ୍ରସାଦଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି। ବରହରା ଆସନରୁ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଥିବା ପୂର୍ବତନ ଏମଏଲସି ରଣବିଜୟ ସିଂହଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଜେଡିୟୁ ଜିରାଦେଇରୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଥିବା ବିବେକ ଶୁକ୍ଳା ଏବଂ ମହୁଆ ଆସନରୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଥିବା ଆସ୍ମା ପରୱିନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହିଷ୍କାର କରିଛି। ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ବାରବିଘା ଆସନରୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିଥିବା ସୁଦର୍ଶନ କୁମାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦଳରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି।
ଜେଡିୟୁ ବାରହାରିଆରୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିଥିବା ଶ୍ୟାମ ବାହାଦୁର ସିଂହ, ନବନଗରରୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିଥିବା ଲଭ କୁମାର, ମୋତିହାରୀରୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିଥିବା ଦିବ୍ୟାଂଶୁ ଭରଦ୍ୱାଜ, ସାହେବପୁର କମଲରୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିଥିବା ଅମର କୁମାର ସିଂହ ଏବଂ କଡୱାରୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିଥିବା ଆଶା ସୁମନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହିଷ୍କାର କରିଛି।
