ଢାକା : ପ୍ରଥମେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର(Operation Sindoor)ରେ ପରାଜୟ, ନିକଟରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନଠାରୁ କଡ଼ା ମୁକାବିଲାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପରେ ରକ୍ତମୁଖା ହୋଇଯାଇଛି ପାକିସ୍ତାନ (Pakistan) । ଭାରତକୁ ପାନେ ଦେବାକୁ ବାଂଲାଦେଶ (Bangladesh) ସହ ମିଶି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।
ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନାର ଜଣେ ଶୀର୍ଷ କମାଣ୍ଡର ଏବେ ବାଂଲାଦେଶ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହି ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ସେ ବାଂଲାଦେଶର ବରିଷ୍ଠ ସେନା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି । ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ ହେଉଛି ସେ ଭାରତର ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଚିକେନ୍-ନେକ୍ ଅଞ୍ଚଳ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ପୂର୍ବତନ ପାକିସ୍ତାନୀ ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ପରଭେଜ ମୁଶାରଫଙ୍କ ପରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ଯେ ଜଣେ ଚାରି ତାରକା ଜେନେରାଲ ଢାକା ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି।
କିଏ ଏହି ପାକ୍ ଜେନେରାଲ ?
ଏହି ଶୀର୍ଷ ପାକିସ୍ତାନୀ ସାମରିକ କମାଣ୍ଡର ହେଉଛନ୍ତି ଜେନେରାଲ ସାହିର ଶମଶାଦ ମିର୍ଜା, ଯୁଗ୍ମ ମୁଖ୍ୟ ଷ୍ଟାଫ୍ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ପାକିସ୍ତାନୀ ସାମରିକ ବାହିନୀର ତିନୋଟି ଶାଖା (ସେନା, ବାୟୁସେନା ଏବଂ ନୌସେନା) ସମନ୍ୱୟ ପାଇଁ ଦାୟୀ, ଶମଶାଦ ମିର୍ଜା ହେଉଛନ୍ତି ଅସୀମ ମୁନିର(Asim Muneer)ଙ୍କ ପରେ ପାକିସ୍ତାନର ଦ୍ୱିତୀୟ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସାମରିକ କମାଣ୍ଡର। ମୁନିରଙ୍କୁ ପାଞ୍ଚ ତାରକା ଜେନେରାଲ (ଫିଲ୍ଡ ମାର୍ଶାଲ) ପଦୋନ୍ନତି ପରେ ମିର୍ଜାଙ୍କୁ ପାଞ୍ଚ ତାରକା ଜେନେରାଲ ଭାବରେ ପଦୋନ୍ନତି ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ପାକିସ୍ତାନର ନଂ୨ ଜେନେରାଲଙ୍କ ଢାକା ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ଭାରତୀୟ ଗୁଇନ୍ଦା ଏଜେନ୍ସିମାନେ ସତର୍କ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ।
