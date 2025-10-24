J&K RajyaSabha Election: ଶ୍ରୀନଗର : ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ଶୁକ୍ରବାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ନ୍ୟାସନାଲ କନଫରେନ୍ସ (National Conference) ଚାରୋଟି ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ ତିନୋଟିରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି (BJP) ଗୋଟିଏରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ବିଜେପିର ସତପାଲ ଶର୍ମା ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ନ୍ୟାସନାଲ କନଫରେନ୍ସର ଚୌଧୁରୀ ମହମ୍ମଦ ରମଜାନ, ଜି.ଏସ୍. ଓବେରୟ ଓରଫ ଶମ୍ମି ଓବେରୟ ଏବଂ ସଜ୍ଜାଦ କିଚଲୁ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି।
ନ୍ୟାସନାଲ କନଫରେନ୍ସର ଚୌଧୁରୀ ମହମ୍ମଦ ରମଜାନ ବିଜେପିର ଅଲି ମହମ୍ମଦ ମିରଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦିତା କରିଥିଲେ। ସଜ୍ଜାଦ କିଚଲୁ ବିଜେପିର ରାକେଶ ମହାଜନଙ୍କ ସହ ମୁକାବିଲା କରିଥିଲେ। ଶମ୍ମି ଓବେରୟ ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରରୁ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହେବାରେ ପ୍ରଥମ ଶିଖ ନେତା ହେବେ। ଏହି ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ : Bihar Elections: ବିହାରରେ ଲଣ୍ଠନ ଲିଭିଛି, ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି : ମୋଦୀ
ଧାରା ୩୭୦ ଉଚ୍ଛେଦ ପରେ ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ
୫ ଅଗଷ୍ଟ, ୨୦୧୯ରେ ଧାରା ୩୭୦ ଉଚ୍ଛେଦ ଏବଂ ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରକୁ ଦୁଇଟି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯିବା ପରେ ଏହା ଥିଲା ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରରୁ ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ। ନିର୍ବାଚନ କମିସନ ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରର ଚାରୋଟି ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ ପାଇଁ ତିନୋଟି ପୃଥକ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଥିଲେ। ଏହି ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଟି ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ପୃଥକ ଭାବରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଗୋଟିଏ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅଧୀନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ : India-US Trade Deal : ଚାପରେ ପଡ଼ି ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି କରିବନି ଭାରତ : ଗୋୟଲ