ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ଆମେରିକା ସହ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି (India-US Trade Deal) ସଂପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ବାଣିଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପିୟୁଷ ଗୋୟଲ । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ କୌଣସି ବାହ୍ୟ ଚାପରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି କରେ ନାହିଁ । ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ (EU) ଏବଂ ଆମେରିକା (USA) ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହିତ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରୁଛି।
"ଭାରତ ଚାପରେ କୌଣସି ଚୁକ୍ତି କରେ ନାହିଁ"
କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋୟଲ ଜର୍ମାନୀରେ ବର୍ଲିନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ଆଲୋଚନାଚକ୍ରରେ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ସହିତ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ଆମେ ଆମେରିକା ସହିତ ମଧ୍ୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଶୀଘ୍ର କୌଣସି ଚୁକ୍ତି କରୁନାହୁଁ, କିମ୍ବା ଏକ ସମୟସୀମା ସ୍ଥିର କରି କିମ୍ବା ଚାପରେ କୌଣସି ଚୁକ୍ତି କରୁନାହୁଁ"।
"ଭାରତ ନୂତନ ବଜାର ଖୋଜୁଛି"
ଏହି ଅବସରରେ, ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେକୌଣସି ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିକୁ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖାଯିବା ଉଚିତ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ କେବେ ଶୀଘ୍ର କିମ୍ବା ଚାପରେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇନଥାଏ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଆମେରିକାରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ଉଚ୍ଚ ଟାରିଫ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ନୂତନ ବଜାର ଖୋଜୁଛି।
